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亞運棒球／再次輸韓無奈銀恨 網友點主因：這就是免役的力量

聯合新聞網／ 綜合報導
杭州亞運棒球賽中華隊爭金失利，只能落寞看著南韓隊在投手丘慶祝。特派記者季相儒／攝影
杭州亞運棒球賽中華隊爭金失利，只能落寞看著南韓隊在投手丘慶祝。特派記者季相儒／攝影

杭州亞運棒球金牌戰，由中華隊迎戰強敵南韓隊，力拼睽違17年的首座亞運棒球金牌，可惜最終以0：2吞敗「銀」恨，這場比賽吸引全台關注，賽後也引發許多球迷熱議，有網友表示打線發揮不理想是輸球主因；也有人笑稱南韓球員為了免除兵役，真的是拚了。

中華隊曾在小組賽以4：0完封南韓隊，但到了金牌戰雙方第二次交手，反而成了被封鎖的一方，南韓隊2局上半趁先發投手林昱珉亂流，攻下2分奠定勝基，加上以王牌文東珠為首的投手群強力壓制，最終以2：0完美復仇，不只笑納金牌，也達成亞運棒球項目的四連霸創舉。

昨晚球迷們也在網路上討論中華隊無緣金牌的主因，普遍認為進入複賽後打線不振是關鍵，尤其最後兩場接連遭日本、南韓完封，無法掌握得點圈機會，打線熄火沒給投手援護，投起來也更有壓力。

不過也有網友點出，南韓球員們如果在亞運摘金可以免除兵役，對於職業生涯有重大影響，這項誘因也讓他們卯足全力，「這就是免役的力量」、「金牌才不用當兵，拚搏的感覺差很多」、「南韓有不想輸的決心」、「韓國不用當兵看起來都是真心的很開心」、「他們壓力也很大，拿金牌釋放一下。」

根據韓國法律規定，選手取得的免役資格並不是完全不用當兵，仍要接受四個禮拜的訓練，接下來就能以選手或教練的身分服兵役2年10個月，形同替代役，這項福利能避免與職業賽場脫節過久，否則以韓國18個月的役期，對年輕球員可說是錯過成長的黃金期。

金牌 南韓 兵役

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