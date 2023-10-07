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中職／雨中等待近2小時 龍猿戰保留到15日再戰
桃園棒球場今晚的味全龍與樂天桃猿隊之戰，打到一半被雨神喊停，經過近2個小時的等待，最終決定保留比賽，延賽到下周日（15日）於原場地繼續舉行，從3局下無人出局、一壘有人，龍隊2：1領先開始打起。
今天北部雨勢斷斷續續，龍猿戰賽前就因雨延後1小時才開打，然而打到3局下陳晨威保送上壘，輪到成晉打擊時，雨勢突然變大，現場只能趕緊蓋上大帆布，然而經過長時間等待，雨勢未見停歇，加上考量場地狀況，決定此戰保留。
龍隊今天2局上就靠3支安打加上2次四死球得到2分，冉承霖的安打及林孝程滿壘時被觸身，各有1分打點；猿隊則是2局下滿壘時余德龍高飛犧牲打得到1分，然而嚴宏鈞雙殺打讓攻勢歸零。
猿隊先發投手曾仁和3局被敲3支安打，有2支是內野安打，丟掉2分；龍隊先發伍鐸2局被敲2安另有2次四壞，掉1分，不過所有成績要等補賽完成後才會列入紀錄。
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