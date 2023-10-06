中職／因雨中斷近2小時就是要對決 猿隊笑到最後

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

中華職棒今天唯一開打的味全龍隊與樂天桃猿隊之戰，5局打完桃園棒球場下起大雨比賽暫停許久仍續戰，兩隊3度戰平、打得難分難捨，這場歷經5小時才打完的馬拉松大戰由猿隊以4：3帶回勝利，與下半季第一的龍隊勝差也追近到半場。

猿隊先在1局下2出局後，靠著梁家榮陳俊秀、林泓育連續3支安打，先馳得點；前2局6上6下的龍隊，3局上先由張祐銘選到四壞保送上壘，2出局後拿莫．伊漾的二壘打，成功將比數追平。

比賽過程中雨勢斷斷續續，到5局打完的中場休息，場地整理完畢後突然下起一波大雨，裁判決定比賽暫停，場地蓋上大帆布，等待近1小時40分後恢復開打。

由於暫停太久，猿隊都換下先發5局失1分的威能帝，他今晚僅被敲2支安打，另有5次三振、1次四壞保送；然而接手黃偉晟遇到亂流，再換賴鴻誠也未止血，被李凱威敲回超前分。

龍隊布里悍6局下繼續站上投手丘，也因2支安打、1次觸身球，出現無人出局、滿壘危機，但最終只將失分壓低在1分，被廖健富高飛犧牲打追平。

7局下龍隊還是換投，王維中接手後因為守備失誤，加上被梁家榮、陳俊秀連敲2安，丟掉1分；8局上則是龍隊郭天信靠著滾地球，從二壘一溜煙跑回本壘得到追平分。

8局下猿隊再靠朱育賢敲安、馮健庭觸擊推進上二壘，余德龍敲出的右外野安打再次打回超前分；9局上陳鴻文接手後終於用一個再見強勁投手方向平飛球接殺，守住勝利。

梁家榮 陳俊秀

延伸閱讀

中職／高薪低效令人費解 旅美Big3得加把勁

中職／陪產感受女性偉大 梁家榮衝回球場是太座旨意

中職／打擊王桃猿內戰 梁家榮破繭而出「晚了9年」

中職／梁家榮兒子出生心疼老婆 直呼女性很偉大

相關新聞

中職／因雨中斷近2小時就是要對決 猿隊笑到最後

中華職棒今天唯一開打的味全龍隊與樂天桃猿隊之戰，5局打完桃園棒球場下起大雨比賽暫停許久仍續戰，兩隊3度戰平、打得難分難捨...

棒球／大巨蛋消防安檢過關 大聯盟場勘改善進度也出爐

大巨蛋消防缺失經8次嚴格查驗結果，已全部完成現場改善，今天複檢查合格。北市消防局正續就書面文件部分進行最後查認，文件如查...

中職／雨勢不停 台南象獅戰延至10月23日易地而戰

小犬颱風遠離，但雨勢仍在，今晚原訂6點35分在台南棒球場開打的中信兄弟與統一獅隊之戰，因雨勢導致場地不佳，比賽宣告延期至...

棒球／最新世界排名中華隊第5 攸關12強資格

世界棒壘總會（WBSC）公布最新世界棒球排名，中華隊仍排名第5，這屆杭州亞運打進金牌戰有望獲得大量分數進帳，而2023年...

日職／王柏融生涯5年最後打席？安打向今年球季說再見

日本火腿隊本季最後一場例行賽，今天作客仙台對決樂天隊，旅日好手王柏融重返一軍，7局上代打，可能是日職生涯最後一次打擊，揮...

日職／王柏融重返一軍代打安打 火腿本季最終戰好表現

日本火腿隊本季最後一場例行賽，今天作客仙台對決樂天隊，旅日好手王柏融重返一軍，7局上兩出局後上場代打，面對樂天第5任投手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。