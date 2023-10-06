中職／因雨中斷近2小時就是要對決 猿隊笑到最後

中華職棒今天唯一開打的味全龍隊與樂天桃猿隊之戰，5局打完桃園棒球場下起大雨比賽暫停許久仍續戰，兩隊3度戰平、打得難分難捨，這場歷經5小時才打完的馬拉松大戰由猿隊以4：3帶回勝利，與下半季第一的龍隊勝差也追近到半場。

猿隊先在1局下2出局後，靠著梁家榮、陳俊秀、林泓育連續3支安打，先馳得點；前2局6上6下的龍隊，3局上先由張祐銘選到四壞保送上壘，2出局後拿莫．伊漾的二壘打，成功將比數追平。

比賽過程中雨勢斷斷續續，到5局打完的中場休息，場地整理完畢後突然下起一波大雨，裁判決定比賽暫停，場地蓋上大帆布，等待近1小時40分後恢復開打。

由於暫停太久，猿隊都換下先發5局失1分的威能帝，他今晚僅被敲2支安打，另有5次三振、1次四壞保送；然而接手黃偉晟遇到亂流，再換賴鴻誠也未止血，被李凱威敲回超前分。

龍隊布里悍6局下繼續站上投手丘，也因2支安打、1次觸身球，出現無人出局、滿壘危機，但最終只將失分壓低在1分，被廖健富高飛犧牲打追平。

7局下龍隊還是換投，王維中接手後因為守備失誤，加上被梁家榮、陳俊秀連敲2安，丟掉1分；8局上則是龍隊郭天信靠著滾地球，從二壘一溜煙跑回本壘得到追平分。

8局下猿隊再靠朱育賢敲安、馮健庭觸擊推進上二壘，余德龍敲出的右外野安打再次打回超前分；9局上陳鴻文接手後終於用一個再見強勁投手方向平飛球接殺，守住勝利。

商品推薦