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棒球／世界棒球排第5 中華隊拚超車南韓

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
世界棒壘總會（WBSC）公布最新世界棒球排名，中華隊仍排名第5。 記者季相儒／杭州攝影
世界棒壘總會（WBSC）公布最新世界棒球排名，中華隊仍排名第5。 記者季相儒／杭州攝影

世界棒壘總會（WBSC）昨天公布最新世界棒球排名，中華隊仍排第5，要取得明年世界棒球12強賽資格沒有太大問題，而杭州亞運中華隊打進金牌戰，加上12月在台灣舉行的亞錦賽，都還有機會繼續增加積分。

12強賽自2015年首度舉行，由世界棒壘總會主辦，2019年的第二屆更成為東京奧運資格賽，當年中華隊以第5名作收，無緣取得資格，而因疫情延宕後，第3屆預計明年年底舉行，也與奧運資格賽無關，況且巴黎奧運也無棒球競賽。

根據12強賽規定，2023年底前12名的國家，將獲得參加明年賽事資格，中華隊原本擁有3991分，由於2019年U18冠軍積分到期，而今年U18拿亞軍，積分減少為3885分，還是維持第5名。

日本隊加上U18冠軍，積分增加到5495分續居第1，美國隊以4492分排在第2，墨西哥隊以4390分排第3，南韓隊以4025分排第4名，6至8名依序是委內瑞拉、荷蘭、古巴，多明尼加上升1名，超越澳洲來到第9，波多黎各更是從第13名升到第11名，搶進資格區，巴拿馬、義大利暫居第12、13名。

中華隊在亞運打進金牌賽，照亞運來看，金牌可得300分、銀牌223分，由於南韓同樣晉級，亞運後中華隊仍無法超車，就看12月亞錦賽結果如何；今年亞錦賽將在台北舉行，而大巨蛋通過消防安檢有望取得使用執照，成為比賽場地。

東京奧運 金牌 南韓

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