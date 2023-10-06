亞運棒球／金牌戰先發交付左投 林昱珉確定二戰南韓

杭州亞運棒球明天進入最終金牌戰，中華隊將與南韓隊決一死戰，中華隊推出左投先發，也讓答案呼之欲出，旅美投手林昱珉扛下金牌戰。

中華隊曾在本屆預賽以4：0強勢擊敗南韓隊，該役先發投手林昱珉先發6局無失分，接續由古林睿煬2局、劉致榮1局聯手完封南韓。

兩軍在金牌戰再度過招，南韓隊喊話「不會輸兩次」，今天在複賽也展現強大火力，中華隊將有艱鉅的挑戰，賽後宣布由左投先發，可以確定答案就是林昱珉。

總教練吳思賢賽後表示，「應該是左手（林昱珉）先，因為他沒有投過中繼，除非他手有不舒服，不然就是他。」

可預期的是，林昱珉、劉致榮可能在金牌戰以雙先發之姿登板，古林睿煬也會待命，以狀況最穩的投手全力搶勝。 中華隊右投劉致榮。特派記者季相儒／攝影

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