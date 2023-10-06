棒球／大巨蛋消防安檢過關 大聯盟場勘改善進度也出爐

大巨蛋消防缺失經8次嚴格查驗結果，已全部完成現場改善，今天複檢查合格。北市消防局正續就書面文件部分進行最後查認，文件如查認合格後，將函請建管處核發使用執照。針對大巨蛋消防安檢，遠雄集團副總經理楊舜欽也表示，後續團隊也會遵從相關法規定期安檢，絕不鬆懈。

另外針對MLB顧問場勘報告，楊舜欽指出，日前也收到報告書，專家對賽場、草坪與紅土、牛棚、室內打擊練習籠、以及一般場地與設施五大項目審查，並提出幾項改善建議。如賽場重新丈量投手板與本壘板間的距離，應在60呎6吋，投手板也應比本壘板高10吋，現有投手板膨起，也需換新。

另外，還有紅土填充水平不符，必須添加額外紅土保持平順，而牛棚及室內打擊籠防護網，也建議增加高度為11英尺，外界關心的「打者之眼」，顧問也建議，最小尺寸為40呎x 80呎，應橫跨兩層座位席。

針對建議項目，楊舜欽說，遠雄積極調整，「打者之眼」會在座椅區加設平光深色布幕，覆蓋該區座椅顏色，延伸到第二層座位區的第九排，投手板也已更換同於天母棒球場的廠牌，其餘也已完成九成改善，未完成之客製化項目也已和廠商溝通，預計10月中會施作完成，以亞錦賽為目標，提供全台人民一個標準的國際賽場地。

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