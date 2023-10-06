中職／雨勢不停 台南象獅戰延至10月23日易地而戰

小犬颱風遠離，但雨勢仍在，今晚原訂6點35分在台南棒球場開打的中信兄弟與統一獅隊之戰，因雨勢導致場地不佳，比賽宣告延期至10月23日，改於嘉義市棒球場進行補賽。

中華職棒聯盟宣布，原訂2023/10/6（五）18：35 [例行賽編號287場]中信兄弟（台南）統一7-ELEVEn賽事，受到雨勢影響，場地狀況不佳無法進行比賽，本場賽事將延至10月23日（ㄧ）18:35於嘉義市棒球場 進行補賽，特此公告。

加上前兩天3場比賽也都延期，小犬颱風的來襲讓中職至少4場比賽打不成，今晚還有桃園棒球場味全龍隊與樂天桃猿隊之戰。

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