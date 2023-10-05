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日職／王柏融重返一軍代打安打 火腿本季最終戰好表現
日本火腿隊本季最後一場例行賽，今天作客仙台對決樂天隊，旅日好手王柏融重返一軍，7局上兩出局後上場代打，面對樂天第5任投手安樂智大揮出右外野安打，也是9月22日對樂天之戰後，再度出現安打紀錄。
這是王柏融本季第20場出賽，揮出第10支安打，也是日職生涯5年出賽270場第169安。
樂天打完前5局5：3領先，旅日投手宋家豪6局上登板，連續解決3名打者，先讓細川凌平、野村佑希揮出右外野飛球，再三振萬波中正，順利完成中繼任務。
中職樂天桃猿隊8月10日把王溢正、藍寅倫、翁瑋均交易到台鋼雄鷹隊，還有王柏融的契約權，換進今年中職選秀狀元林子偉，王柏融明年是否回歸中職值得期待。
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