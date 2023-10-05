中職／國慶大典國歌領唱6位代表 高國慶帶領小老弟亮相
雙十國慶慶祝大典將於10日上午在總統府前舉行，今年「國歌領唱」邀請中華職棒6位球星與馬公高中合唱團、左營海軍玉山軍艦海軍官兵代表，共同擔任領唱人員。
6支球團各派出一位代表擔任國歌領唱人員，包括中信兄弟隊吳哲源、樂天桃猿隊黃子鵬、味全龍隊吉力吉撈．鞏冠、富邦悍將隊江少慶、統一獅隊高國慶、台鋼雄鷹隊曾子祐，6人攜手代表中職、球團對國家送上生日祝福。
中職指出，3月全台熱血沸騰的世界棒球經典賽，選手們努力拚戰，打出一場場感動人心的比賽，成為許多球迷至今難以忘懷的經典回憶，還有正在杭州亞運奮戰的國家代表隊，讓中華職棒自2017年開始的TEAM TAIWAN精神，透過球場上全體球迷齊聲吶喊的聲音傳遍國際，讓世界認識台灣球迷的熱情與活力。
棒球是台灣的國球，中職非常榮幸能被受邀參與今年的國慶大典，「國家挺國球、國球挺國家」，期待6位球星用歌聲送上最真摯的國慶祝福。
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