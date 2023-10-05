快訊

亞運滑輪／中華隊第14金！速度過樁王宥鈞奪金 黃品睿收銅+世界紀錄

李千娜、黃尚禾颱風天宣布結婚！「小犬」當最佳見證人

酸鄭運鵬徵才像詐騙集團！竹市美女發言人徐千晴挨告 判決出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／為王柏融安排畢業旅行？火腿本季最終戰升一軍

聯合新聞網／ 綜合報導
火腿本季最終戰，王柏融重返一軍。 圖／取自王柏融粉絲團
火腿本季最終戰，王柏融重返一軍。 圖／取自王柏融粉絲團

火腿隊今天迎來例行賽最後一場比賽，「大王」王柏融再度重返一軍，由於火腿墊底無緣季後賽，這可能是王柏融日職生涯最終戰。

火腿今天作客樂天金鷲隊主場，賽前NPB公布球員異動，火腿登入內野手有薗直輝和王柏融，抹消洋砲阿爾坎塔拉（Raul Alcantara）。

王柏融2019年加盟火腿隊，今年以育成合約續留，7月底獲支配下升格一軍，本季在一軍總計出賽19場，打擊率2成20，有1轟、5打點。不過他在9月30日被下放二軍，上一次一軍出賽已是9月25日。

這場比賽可能是王柏融日職生涯的「畢業旅行」，他的下一步備受台灣球迷關注，因為今年中華職棒出現重磅交易，台鋼雄鷹隊將選秀狀元林子偉交易到樂天桃猿隊，猿隊送出3位球員外，另外加上王柏融的議約權，代表王柏融若要返回中職，將穿上台鋼雄鷹球衣。

王柏融

相關新聞

日職／為王柏融安排畢業旅行？火腿本季最終戰升一軍

火腿隊今天迎來例行賽最後一場比賽，「大王」王柏融再度重返一軍，由於火腿墊底無緣季後賽，這可能是王柏融日職生涯最終戰。 火腿今天作客樂天金鷲隊主場，賽前NPB公布球員異動，火腿登入內野手有薗直輝和

中職／哇庫哇庫！猿隊聯名「間諜家家酒」 商品9日開賣

樂天桃猿隊「10號隊友Party」主題日將在10月9日舉行，首波企劃與日本知名動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》合作...

中職／雄鷹已有2至3名洋將可望加盟 11月還有測試會

中職新軍台鋼雄鷹隊備戰明年一軍首季，積極尋找新戰力，將於11月29日（周三）在高雄市國慶棒球場舉行測試會。

中職／小犬颱風撲台！1次3場延賽 補賽時間出爐

小犬颱風撲台，中華職棒3場賽事遭殃，聯盟宣布不僅今天2場原訂賽事延期，就連明天在台南的賽事也因市政府宣布停班停課，同樣延...

日職／張奕遭西武戰力外 將前往獨盟再拚日職機會

日本職棒西武獅隊今天公布戰力外名單，共有16人，29歲的台灣投手張奕也在內，張奕對自己因受傷無法做出貢獻深感抱歉，也決定...

日職／巨人連2年B段班原辰德下台 日媒看好阿部慎之助接任

日職豪門讀賣巨人隊連2年打出B段班戰績，無緣季後賽。根據日媒《體育報知》報導，65歲監督原辰德將下台，預計由44歲的傳奇捕手阿部慎之助接任。 巨人目前戰績70勝70敗2和，已確定排名央聯第4，無

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。