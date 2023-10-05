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日職／為王柏融安排畢業旅行？火腿本季最終戰升一軍
火腿隊今天迎來例行賽最後一場比賽，「大王」王柏融再度重返一軍，由於火腿墊底無緣季後賽，這可能是王柏融日職生涯最終戰。
火腿今天作客樂天金鷲隊主場，賽前NPB公布球員異動，火腿登入內野手有薗直輝和王柏融，抹消洋砲阿爾坎塔拉（Raul Alcantara）。
王柏融2019年加盟火腿隊，今年以育成合約續留，7月底獲支配下升格一軍，本季在一軍總計出賽19場，打擊率2成20，有1轟、5打點。不過他在9月30日被下放二軍，上一次一軍出賽已是9月25日。
這場比賽可能是王柏融日職生涯的「畢業旅行」，他的下一步備受台灣球迷關注，因為今年中華職棒出現重磅交易，台鋼雄鷹隊將選秀狀元林子偉交易到樂天桃猿隊，猿隊送出3位球員外，另外加上王柏融的議約權，代表王柏融若要返回中職，將穿上台鋼雄鷹球衣。
10/5(木)のパ・リーグ公示— 日本野球機構（NPB） (@npb) October 5, 2023
【出場選手登録】
早川隆久(E)
有薗直輝(F)
王柏融(F)
【出場選手登録抹消】
Ａ．アルカンタラ(F)https://t.co/5mKOaPg6dX#NPB
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