中職／哇庫哇庫！猿隊聯名「間諜家家酒」 商品9日開賣

樂天桃猿隊「10號隊友Party」主題日將在10月9日舉行，首波企劃與日本知名動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》合作，推出授權系列商品，當天樂天女孩也將穿上安妮亞球衣，號召10號隊友一起享受精彩的全猿主場。

《SPY×FAMILY間諜家家酒》故事以間諜「洛伊德·佛傑」為掩人耳目，先後找到「女兒」安妮亞與「妻子」約兒組建起一個臨時家庭，殊不知安妮亞其實是有讀心能力的超能力者；而看似溫柔善良的妻子，另一身份竟然是代號為「睡美人」的職業殺手，三人互相隱瞞真實身份，就此過起虛假的家庭生活。

《間諜家家酒》漫畫獲得熱烈迴響，第一季動畫也有好口碑，引起「わくわく（哇庫哇庫，意指興奮、期待）」熱潮，第二季動畫即將推出，為了10號隊友趴準備精彩企劃，樂天桃猿首波推出《SPY×FAMILY間諜家家酒》授權系列商品，將在9日於球場商品部與大家見面。

商品系列即將一一公布，樂天女孩也將穿上安妮亞球衣登場表演， 號召10號隊友來到10號隊友趴，一起享受精彩的全猿主場。

商品推薦