中職／雄鷹已有2至3名洋將可望加盟 11月還有測試會

中職新軍台鋼雄鷹隊備戰明年一軍首季，積極尋找新戰力，將於11月29日（周三）在高雄市國慶棒球場舉行測試會。

雄鷹指出，這次測試會主要對象為外籍選手，希望能藉由測試會的實戰比賽中觀察，為年底的亞洲冬季棒球聯盟、明年第一個一軍球季尋找合適的外援戰力。

雄鷹迎接年底冬季聯盟賽事，已經掌握2至3名外籍選手，可望加盟效力，球團期望開拓另一管道，透過測試會以及冬季聯盟等兩階段測試，先了解每位選手的實力、品行，以及對台灣棒球環境的適應性，挖掘出可用之兵。

雄鷹這次測試會將先進行書面審查，合格者11月29日進行測試，內容包括個人技術觀察（含數據測試）、實戰測試。

測試會相關資訊參考台鋼雄鷹官方網站：https://www.tsghawks.com/

商品推薦