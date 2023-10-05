聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／雄鷹已有2至3名洋將可望加盟 11月還有測試會
中職新軍台鋼雄鷹隊備戰明年一軍首季，積極尋找新戰力，將於11月29日（周三）在高雄市國慶棒球場舉行測試會。
雄鷹指出，這次測試會主要對象為外籍選手，希望能藉由測試會的實戰比賽中觀察，為年底的亞洲冬季棒球聯盟、明年第一個一軍球季尋找合適的外援戰力。
雄鷹迎接年底冬季聯盟賽事，已經掌握2至3名外籍選手，可望加盟效力，球團期望開拓另一管道，透過測試會以及冬季聯盟等兩階段測試，先了解每位選手的實力、品行，以及對台灣棒球環境的適應性，挖掘出可用之兵。
雄鷹這次測試會將先進行書面審查，合格者11月29日進行測試，內容包括個人技術觀察（含數據測試）、實戰測試。
測試會相關資訊參考台鋼雄鷹官方網站：https://www.tsghawks.com/
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 最後一屆亞運輸了 戴資穎對自己失望……
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 拳擊再拚金！12金14銀20銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運男籃不敵約旦KOBE 落入銅牌戰 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 中國世紀爆冷贏日本 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言