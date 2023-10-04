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中職／小犬颱風撲台！1次3場延賽 補賽時間出爐

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
颱風來襲，中職三場延賽。報系資料照
颱風來襲，中職三場延賽。報系資料照

小犬颱風撲台，中華職棒3場賽事遭殃，聯盟宣布不僅今天2場原訂賽事延期，就連明天在台南的賽事也因市政府宣布停班停課，同樣延賽。

中職今天稍早先宣布今天台南棒球場富邦悍將與統一獅隊之戰，因受到小犬颱風影響，台南市政府停班停課，因此延賽，另外在天母棒球場的樂天桃猿與味全龍賽事，受到雨勢影響，場地狀況不佳無法進行比賽。

隨後由於台南市政府宣布明天將停班停課，中職也依照規定，宣布原訂10月5日在台南棒球場的悍將與獅隊之戰也延期。

補賽時間跟著出爐，10月4日悍將與獅隊之戰延至10月25日（三）18:35嘉義市棒球場，10月5日悍將與獅隊之戰延至10月22日（日）17:05嘉義市棒球場；10月4日猿龍戰則延至10月12日（四）原場地天母棒球場進行補賽。

棒球 中職 樂天桃猿

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