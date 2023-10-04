日職／巨人連2年B段班原辰德下台 日媒看好阿部慎之助接任
日職豪門讀賣巨人隊連2年打出B段班戰績，無緣季後賽。根據日媒《體育報知》報導，65歲監督原辰德將下台，預計由44歲的傳奇捕手阿部慎之助接任。
巨人目前戰績70勝70敗2和，已確定排名央聯第4，無緣季後賽，今天將和橫濱隊進行本季最終戰。巨人今年面對阪神虎只拿到6勝18敗1和；面對廣島鯉魚也只有8勝17敗，連3年無緣中央聯盟優勝。
原辰德2018年回鍋擔任巨人監督，前2季都打進冠軍賽，皆不敵軟銀隊。2021年央聯決賽輸給養樂多，球團仍決定續約3年，不料接下來2年巨人軍都無法打進季後賽。
原辰德成為巨人隊史首位連2年帶隊，戰績排在B段班的監督，他合約還有1年，仍提前下台。他生涯職教過巨人17年，累積1290勝1025敗91和，勝率5成57，9次中央聯盟優勝，3次日本一。
阿部慎之助球員生涯效力巨人19年，累積406轟、1285打點，打擊率0.281。2019年退休，隔年就接任巨人二軍監督，曾執教過旅外好手陽岱鋼。他去年轉任巨人一軍作戰教練兼進攻主任教練，今年接任一軍首席兼投捕教練，被日媒視為下一任監督頭號人選。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 韓國滑輪學不會教訓！ 8年前就曾太早慶祝遭我「神來一腳」壓線奪金
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 拳擊再拚金！12金10銀17銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運男籃連兩屆晉4強 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 中國世紀爆冷贏日本 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言