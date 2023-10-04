中職／富邦悍將對統一獅、樂天桃猿對味全龍皆延賽

颱風小犬持續逼近台灣，中華職棒上午宣布今晚台南棒球場比賽延賽，另一場天母棒球場樂天桃猿與味全龍隊比賽，因為場地狀況不佳延賽，延至12日原場地補賽。

受到颱風影響，中職上午發出公告表示，原訂今晚在台南棒球場富邦悍將與統一獅隊比賽，配合台南市政府宣布今天晚間6時起停班停課，比賽逕行延賽，補賽日期將另行公布。

今天另一場天母棒球場賽事，也受到雨勢影響，場地狀況不佳無法進行比賽，本場賽事將延至12日原場地補賽。

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