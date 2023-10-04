中職／劉基鴻本季第15轟出爐 率龍擊敗桃猿近期2連勝
中職味全龍隊今天與樂天桃猿隊比賽受雨勢影響打打停停，龍隊野手劉基鴻敲出個人本季第15轟，率隊以7比2拿下近期2連勝，劉基鴻獲選單場最有價值球員。
中華職棒味全龍隊今天在主場天母棒球場迎戰樂天桃猿隊，兩隊前2局都沒有拿下分數，龍隊3局下靠著保送、拿莫．伊漾二壘打、吉力吉撈．鞏冠也選到保送攻佔滿壘，郭天信敲出滾地球，造成桃猿隊守備數，龍隊一口氣跑回2分。
龍隊攻勢延續，劉基鴻補上安打，再靠著滾地球、失誤再跑回2分，龍隊3局打完取得4比0領先，龍隊5局下郭天信獲得四壞保送，劉基鴻開轟、2分跑幫助球隊拉開領先差距。
桃猿隊前5局沒有拿下分數，6局上2人出局後朱育賢選到保送，郭永維安打推進，成晉三壘打一棒送回2分，龍隊先發投手鋼龍隊退場，龍隊換上投手王躍霖登板，三振化解再掉分危機。
龍隊8局下再添分數，林孝程敲安、滾地球上到二壘、盜上三壘，再靠著吉力吉撈．鞏冠二壘打送回團隊第7分。
龍隊先發投手鋼龍今天總計用84球投5.2局，被敲出5支安打，投出4次三振、2次保送，失掉2分責失分，拿下個人本季第13勝。
龍隊野手劉基鴻今天敲出個人本季第15轟，單場3安2打點手感火燙，獲選單場最有價值球員（MVP）。
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