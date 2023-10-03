中職／全新棒球主題車站亮相 北捷芝山站紅潮來襲

味全龍隊和台北市政府體育局、台北大眾捷運公司共同合作，今天首度曝光芝山捷運站全新棒球主題車站造景，此次設計以紅色作為主視覺色系延伸，不僅為淡水信義線代表紅色，也是龍隊標誌性代表色，另以龍隊主場天母球場、隊上球星作為主視覺設計融入，結合沿線周邊知名景點，打造北市首座棒球主題捷運車站，提供球迷及乘客煥然一新的沉浸式氛圍體驗。

芝山站成為台北市首座棒球主題捷運車站。圖／味全龍隊提供

北捷全新棒球主題造景設置於芝山站一號出口，同時鄰近接駁車乘車處，球迷往返天母球場途中，均能置身感受賽事張力與悸動再次重溫龍將場上奮戰精采瞬間！視覺設計主色以淡水信義線代表色紅色，串聯龍隊標誌紅色相互輝映，林智勝、劉基鴻、吉力吉撈˙鞏冠、郭天信、王維中、林凱威、李凱威、陳冠偉、呂詠臻等多位強投豪打霸氣集結，龍隊吉祥物威弟也現身設計賣萌熱情歡迎大小球迷進場觀賽，營造十足感官體驗。

為慶祝龍隊、北捷跨界攜手合作打造北市首座棒球主題車站，雙方同步推出線上活動提供多項好禮予參與民眾，從今天開始，凡於今年中職賽事期間至天母球場會員服務台出示芝山站棒球主題造景拍照打卡，並註記龍隊與台北捷運官方臉書，驗證後即可兌換會員點數200點，限量500組共100000點，另有機會抽中龍隊官方商品（每個龍隊帳號限領取一次）。

關注「台北捷運 Metro Taipei」官方臉書活動貼文細節，參與捷運會員抽獎活動，就有機會獲得龍將隨機簽名球共10顆、明年龍隊天母主場門票電子序號100組等好禮。

芝山站成為台北市首座棒球主題捷運車站。圖／味全龍隊提供 芝山站成為台北市首座棒球主題捷運車站。圖／味全龍隊提供

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