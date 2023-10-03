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亞運棒球／賴柏瑋「目鏡仔」造型吸睛 對香港好投有先情蒐

中央社／ 記者謝靜雯台北3日電
亞運棒球台灣隊投手賴柏瑋今天預賽對香港先發，5局無失分好投壓制，「目鏡仔」造型成特色。 圖／中華奧會提供
亞運棒球台灣隊投手賴柏瑋今天預賽對香港先發，5局無失分好投壓制，「目鏡仔」造型成特色。 圖／中華奧會提供

亞運棒球台灣隊投手賴柏瑋今天預賽對香港先發，5局無失分好投壓制，「目鏡仔」造型成特色，他表示，戴眼鏡主要是閃光；香港隊先前有來台與業餘台電隊交流賽，學長們也幫忙「情蒐」。

杭州亞運台灣棒球隊預賽前兩戰接連擊敗泰國和韓國，今天與香港隊交手，台灣隊派出來自業餘合作金庫成棒隊的28歲投手賴柏瑋先發，總計用65球投5局，僅被敲出1支安打，投出4次三振、無失分，幫助球隊以15比0、6局拿勝，賴柏瑋也拿下勝投。

賴柏瑋首場國際賽先發出賽，除了投球表現吸睛外，眼鏡造型也成為特色，他表示有一點近視，但會戴眼鏡主要是閃光，到了夜間比賽影響會比較明顯，也曾嘗試過戴隱形眼鏡，但眼睛會乾澀、一直眨眼睛不舒服，後來慢慢習慣都戴眼鏡上場。

賴柏瑋笑說，母隊合庫有些學長會用台語叫他「目鏡ㄟ」，外型加上戴眼鏡，也被很多人說過不像棒球員，先前覺得美職大聯盟投手戴的眼鏡很酷，但找不到類似的，所以目前的眼鏡是運動眼鏡換上特殊鏡片。

賴柏瑋的球速不快，最快球速約在142公里左右，球質好是優勢，主要球路有滑球、變速球，以及最有信心的曲球。他表示，在母隊多是中繼出賽，進到代表隊後慢慢調整為先發，與中繼相比，先發需要開賽就馬上進入狀況。

教練團原本就設定可能會讓他預賽投1場先發，賴柏瑋也有稍微了解可能對手，香港隊先前到台灣移地訓練與業餘台灣電力成棒隊打友誼賽，台電的學長們也有分享香港隊的訊息給他。

此次台灣代表隊以職業球員為主體，業餘球員投手僅3人為吳昇峰、王政浩和賴柏瑋，賴柏瑋表示，一開始多少會有壓力，因為大家都在看，自己的經驗也不足夠，但想辦法調整想法、平常心面對。

吳昇峰是上屆亞運的「抗韓英雄」，本屆首戰對泰國也有先發好投，被問起是否有聽吳昇峰分享當英雄的經驗，賴柏瑋笑說：「國際賽每刻都是需要輸贏的場面，把握每次機會，就有機會當英雄。」

吳昇峰 棒球 亞運

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