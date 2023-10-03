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中職／兄弟退役打者鄭乃文 成為台鋼助理打擊教練

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
鄭乃文加入台鋼雄鷹隊教練團，明天投入球隊訓練。圖／台鋼雄鷹隊提供
鄭乃文加入台鋼雄鷹隊教練團，明天投入球隊訓練。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊今天宣布，曾經效力統一獅、兄弟象隊的鄭乃文，加入教練團擔任助理打擊教練。

雄鷹球團發布相關訊息如下：

「台鋼雄鷹教練團又有新成員加入，2006年加盟統一獅之後，長達9年的職棒資歷，直到2014年於中信兄弟退役後轉投入基層，先後於高師附中以及中華醫大棒球隊擔任總教練的鄭乃文教練（背號96號），將加入台鋼雄鷹教練團擔任助理打擊教練一職，並在明天正式投入球隊訓練。」

鄭乃文過去在中職7個球季，2007年從獅隊展開一軍生涯，2012年季中經過交易加入象隊，和李金木互換球隊，2014年7月31日因個人生涯規劃，從中信兄弟隊任意引退，轉戰基層球隊擔任教練。

鄭乃文生涯出賽208場，打擊率2成30、全壘打9支、打點56分，在業餘球隊多年後，確定回到中職戰場。

台鋼雄鷹 統一獅 中職

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