中職／神全坦！林益全草地音樂會獻唱 家嘉姐精選歌單

統一獅隊本月7日舉辦本季的最終主題日「Up直播-獅吼音樂祭之草地音樂會」，球迷期盼的外野草皮也將再度開啟，今天重磅公布林益全將壓軸登台獻唱。

草地音樂會賽後開放球迷踏入外野草皮是獅隊傳統，同時也是每年獅迷最期待、最受歡迎的主題日之一，登場獻唱的球員更是看點。

日前官方社群已逐一發布登台資訊，包括實力派偽雙胞胎組合胡智爲及吳承諭、三度登台的姚雨翔等人都是活動熟面孔，鄭鈞仁則攜手新面孔江國謙首次成團登台挑戰，另外繼林安可、林子豪、張翔之後，第一指名「企鵝」黃勇傳也準備好跟上學長腳步秀自己。

今日獅隊官方臉書更直接點名「那個全中職最會坦的男人」擔綱壓軸演出，快樂阿全將用他的神力，「坦」出全場氣氛最高點，歌單來自太太「家嘉姐」林家嘉精選。

不讓猛獅唱將專美於前，冠名合作的全球第一直播平台『Up直播』也邀請當家人氣之星曼萍、詩詩登台大秀歌藝，準備用溫柔的歌聲融化現場的球迷。對於草地音樂會，兩位女力擔當表示：「很謝謝球團給與機會，嘗試許多想要呈現的表演，更感謝球迷朋友總是一直給予女孩最大的鼓勵與歡呼，草地音樂會也將全力以赴，希望大家踴躍進場聽她們的歌聲，和她們一起打造最值得收藏的回憶。」

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