亞運棒球／中華隊出戰香港賴柏瑋先發 林立守右外野
杭州亞運棒球中華隊今天在分組賽最終戰面對香港隊，先發打線出爐，將由賴柏瑋擔任先發投手，林子偉、林安可未先發，林立首度負擔守備，將擔任先發右外野手。
中華隊在預賽二連勝，有望不帶敗績進複賽，今天出戰香港打線略有調整。
中華隊先發打線
第一棒 游擊手 鄭宗哲
第二棒 左外野 楊振裕
第三棒 一壘手 吳念庭
第四棒 右外野 林立
第五棒 二壘手 李灝宇
第六棒 三壘手 林子豪
第七棒 中外野 申皓瑋
第八棒 指定打擊 陳敏賜
第九棒 捕手 戴培峰
先發投手 賴柏瑋
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