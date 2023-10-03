亞運棒球／中華隊出戰香港賴柏瑋先發 林立守右外野

中信兄弟啦啦隊近日消息不斷，資深成員Peggy和貴貴相繼結婚，不過也有許多心血加入，繼第一波5位練習生造成轟動後，日前又公布第二波練習生「夏蕾」，她甜美的外型也引發熱議。 有眼尖網友發現，現年2

2023-10-02 17:48