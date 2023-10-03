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亞運棒球／中華隊出戰香港賴柏瑋先發 林立守右外野

聯合報／ 特派記者陳宛晶／杭州即時報導
中華隊香港一役由賴柏瑋擔任先發投手。 聯合報系資料照
中華隊香港一役由賴柏瑋擔任先發投手。 聯合報系資料照

杭州亞運棒球中華隊今天在分組賽最終戰面對香港隊，先發打線出爐，將由賴柏瑋擔任先發投手，林子偉、林安可未先發，林立首度負擔守備，將擔任先發右外野手。

中華隊在預賽二連勝，有望不帶敗績進複賽，今天出戰香港打線略有調整。

中華隊先發打線

第一棒 游擊手 鄭宗哲

第二棒 左外野 楊振裕

第三棒 一壘手 吳念庭

第四棒 右外野 林立

第五棒 二壘手 李灝宇

第六棒 三壘手 林子豪

第七棒 中外野 申皓瑋

第八棒 指定打擊 陳敏賜

第九棒 捕手 戴培峰

先發投手 賴柏瑋

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 杭州亞運棒球

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