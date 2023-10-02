中職／味全龍隊3日派勝投王鋼龍搶勝 桃猿道博格先發

中職下半季暫居排名首位的味全龍隊本週前4場比賽對手都是樂天桃猿隊，明天兩隊都派出洋投先發搶勝，龍隊派出目前勝投王鋼龍先發，桃猿隊則由投手道博格先發搶勝。

中華職棒味全龍隊下半季50場比賽打完戰績26勝23敗1和，目前排名暫居首位，中信兄弟與樂天桃猿排名第2，都僅落後0.5場勝差，龍隊明天起在主場天母棒球場與樂天桃猿隊打2連戰，接著作客樂天桃園棒球場再打2連戰。

龍隊明天將派出近況不錯的洋投鋼龍先發，鋼龍上一場先發出賽為9月28日對中信兄弟，總計投7局被敲5支安打，投出3次三振、1次保送，無失分，連6場優質先發，目前以12勝暫居聯盟勝投王。

鋼龍本季對戰最有心得的是富邦悍將，對戰防禦率僅1.11，與樂天桃猿隊對戰中規中矩，總計6場先發戰績2勝2敗，對戰防禦率3.28，明天先發全力搶勝。

桃猿隊明天先發投手道博格近期出賽起伏較大，尤其對中信兄弟近兩場先發失分偏多，但與味全龍隊對戰數據亮眼，總計3場先發戰績1勝1敗，對戰防禦率1.47，明天比賽盼發揮對戰優勢搶勝。

明天另外一地賽事為富邦悍將在主場新莊棒球場迎戰中信兄弟隊，兩隊也都派出洋投先發，悍將派出洋投肯特，肯特目前為止本季已經吞下11敗，但與兄弟對戰數據不差，6場先發戰績3勝2敗，對戰防禦率2.06。

兄弟先發投手為艾士特，艾士特目前為止本季僅有1場與悍將交手紀錄，總計投3局被敲2支安打，投出4次三振，失掉1分責失分、無關勝敗。

商品推薦