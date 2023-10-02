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中職／補賽暫排至24日 樂天桃猿有6場各隊最多

中央社／ 台北2日電
樂天桃猿隊還有6場要補賽。（樂天桃猿隊提供）
樂天桃猿隊還有6場要補賽。（樂天桃猿隊提供）

中華職棒今天公布下半季補賽週賽程，樂天桃猿隊有6場比賽為5隊中最多，中信兄弟補賽5場、統一獅隊和富邦悍將各有4場比賽，味全龍隊僅1場補賽，目前補賽週賽程排至10月24日。

中華職棒原訂下半季例行賽賽程至15日為止，今天公布各隊下半季補賽週賽程，目前總計10場補賽。

10月17至19日3連戰在台東棒球場，是中信兄弟隊主場，第1戰對手是統一獅隊，接著與樂天桃猿打兩場比賽，19、20日富邦悍將在主場新莊棒球場安排與獅隊2連戰。

21日兩場比賽分別是中信兄弟在洲際棒球場迎戰樂天桃猿隊，統一獅在台南棒球場迎戰味全龍隊，22至24日樂天桃猿隊在主場樂天桃園棒球場安排3場比賽，首戰對手是兄弟，後面兩場比賽對手是悍將。

今年上半季冠軍為統一獅隊，下半季目前味全龍隊戰績26勝23敗1和暫居第1名，排名第2的中信兄弟和樂天桃猿隊落後龍隊0.5場勝差，悍將隊下半季戰績排名第4，獅隊下半季戰績排名墊底，但也僅有3.5場勝差。

樂天桃猿 棒球 統一獅

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