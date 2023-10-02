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中職／中信啦啦隊又有「前女團成員」加入 網友：比現役還正

聯合新聞網／ 綜合報導
夏蕾成為中信兄弟啦啦隊練習生。 截圖自中信啦啦隊官方FB
夏蕾成為中信兄弟啦啦隊練習生。 截圖自中信啦啦隊官方FB

中信兄弟啦啦隊近日消息不斷，資深成員Peggy和貴貴相繼結婚，不過也有許多心血加入，繼第一波5位練習生造成轟動後，日前又公布第二波練習生「夏蕾」，她甜美的外型也引發熱議。

有眼尖網友發現，現年21歲的夏蕾曾參加女團選秀節目《菱格世代DD52》，是冠軍團「烈焰之心」成員艾比，團隊出道後取名為「G.O.F」並發行同名專輯。不過艾比去年宣布只參加校園團體活動，該團以6人繼續進行。

中信兄弟先前宣布前「AKB48 Team TP」香港籍成員冼迪琦成為練習生，造成轟動。兄弟啦啦隊女神峮峮當時就表示，「因為啦啦隊現在人力不足，有新人加入是好事。」夏蕾前天也在洲際棒球場正式亮相。

夏蕾加入後引發不少討論，她透過官方粉專表示，「我是個熱愛表演的女孩，希望在這裡可以讓你們感受到我滿滿的熱情，我們場上不見不散！」網友則紛紛留言寫道，「原來還有第二波！」、「歡迎加入中信幼兒園」、「超頂」、「好漂亮喔！有像許瑋甯耶」、「比現役中信啦啦隊員都還正耶」、「感覺明年會大換血」。

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