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中職／李多慧開箱80坪新房 當台灣觀光大使介紹麵食好嗨

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中職／李多慧開箱80坪新房 當台灣觀光大使介紹麵食好嗨

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧。 截圖自影片畫面
李多慧。 截圖自影片畫面

樂天桃猿韓籍啦啦隊女神李多慧日前透露想在台灣找房子，他近日在個人YT頻道開箱「80坪新家」，還當起台灣觀光大使，介紹台灣麵食。

李多慧在影片中透露將拍攝團隊邀至台灣，想拍攝一系列的台灣主題影片，因此租80坪別墅供團隊6人居住及工作。李多慧介紹整間房子的結構，還有寬廣的客廳、廁所及可旋轉餐桌，她看起來對新家相當滿意。

李多慧很快在昨晚公布台灣系列第一支影片，標題寫道「韓國人們都能來的話就好了，真的想跟大家介紹的臺灣麵料理」。她身穿白色連身裙來到西門町，先後吃了阿宗麵線、富宏牛肉麵及福德涼麵，她覺得與韓國冷麵比起來，涼麵溫溫的，這三道麵食中最喜歡的是牛肉麵。

影片一出，網友們紛紛大讚李多慧這部影片的品質，「多慧很棒喔，可以當台北市的觀光大使」、「多慧女神用心介紹台灣，我真是感動呀」、「專業的拍攝團隊，詳盡的觀光宣導，生動有趣的多慧吃播，不按讚都不行」、「我真的服了李多慧的Vlog，這拍跟剪的水準，真的是驚人！」、「多慧的影片拍的也太有質感了吧，簡直電視節目等級」。

李多慧

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