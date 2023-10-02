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中職／金門酒廠主題日6日登場 獅隊開轟有高粱酒抽獎
統一獅隊6日將在台南球場迎戰中信兄弟隊，金門酒廠棒球主題日熱鬧登場，將推出金酒勝投王及全壘打賞服務球迷。
活動內容如下：
獅隊與金門酒廠好夥伴雙方合作從中職23年至34年，今年邁入第12年，6日主場賽事特別舉辦金門酒廠棒球主題日活動，當天邀請金門酒廠公司董事長吳昆璋擔任開球貴賓，副總經理黃海山擔任打擊貴賓。
場外活動將舉辦金酒勝投王遊戲互動，持當日賽事門票的球迷可參加遊戲，完成指定任務即可獲得精美贈品，限量贈送、送完為止。
為增添活動豐富性及吸引更多球迷前來共襄盛舉，特別推出「金門高粱全壘打賞活動」，由金門酒廠特別加碼，凡獅隊球員擊出全壘打，隨即抽出現場球迷票號，贈送金門高粱酒1瓶（陽春砲抽出1位、兩分砲抽出2位，以此類推），球員亦可獲得1瓶，本活動抽中者不能再抽，未成年必須由家長代領。
金門酒廠棒球主題日活動當日，球賽票務特別推超值優惠加碼回饋，只要金門縣民眾，持身分證是金門籍，現場票價即可以半票優惠入場。
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