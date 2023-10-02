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中職／「愛戀拾光」壓軸登場 16位Fubon Angels全到齊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
悍將隊「愛戀拾光」主題日，16位Fubon Angels全員到齊。圖／富邦悍將隊提供
悍將隊「愛戀拾光」主題日，16位Fubon Angels全員到齊。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊10日將在新莊球場迎戰中信兄弟隊，球團今天公布「愛戀拾光」主題日，16位 Fubon Angels全員到齊。

悍將公布當天活動內容如下：

天使降臨，與你在新莊城堡共渡愛戀拾光！富邦悍將「愛戀拾光」主題日壓軸在國慶假期10月10日（二）登場，這是悍將首個以Fubon Angels為主角的主題日，天使們全員到齊，就要陪你一起度過最甜滋滋的午後，除了有充滿粉紅泡泡的簽名會之外，女孩們更精心準備了精彩的表演及開球，要給悍將家人們最甜蜜的回憶！

精彩的比賽除了在場上奮戰的悍將外，每場陪伴帶動應援的Fubon Angels更是新莊城堡不可或缺角色，成軍6年來與悍將家人們共渡許多歡笑與淚水，這一次「愛戀拾光」主題日，賽前將由16位Fubon Angels共同發想並參與，帶來充滿女孩魅力的開球秀，女孩們會準備什麼樣的驚喜方式來開球呢？就等家人們一同進場見證，一起來為天使們加油！

一年一度天使們全部到齊就在「愛戀拾光」，主題日當天新莊城堡將讓滿滿的女孩陪著你，場外將有各式互動拍照背板還有留言牆，更有以女孩為主題的闖關遊戲等著各位悍將家人，包括「戀愛方程式」、 「幸福丘比特」、 「圈住你的心」和「愛笑的眼睛」等，只要闖關成功就有機會獲得 Fubon Angels等身抱枕、小卡全套組等專屬獎項！當天進場還可獲得「久光驅蚊貼」，呵護自己也呵護Fubon Angels！

悍將家人們最期待與女孩近距離互動的機會更是不能少，賽前女孩們將在場外舞台與大家進行小遊戲互動，賽後更將舉辦Fubon Angels女孩全員簽名會，只要活動當日至G-STORE商品旗艦店消費最終金額達＄3,000即可獲得號碼牌一張、限量100位，一次搜集女孩們的簽名就是這一次，錯過就要再等一年囉！更多活動詳情，可上富邦悍將官方粉絲團查詢。

Fubon Angels 富邦悍將

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