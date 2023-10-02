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中職／浦韋青卸下樂天桃猿領隊職務 沈鈺傑升任副領隊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
浦韋青卸下樂天桃猿領隊。 報系資料照
浦韋青卸下樂天桃猿領隊。 報系資料照

樂天桃猿隊今天宣布，浦韋青卸下領隊，專任球團副總經理，由副董事長川田喜則接任領隊。

猿隊公布相關訊息如下：

「自從2020年樂天桃猿Rakuten Monkeys成立以來，樂天在台灣經營運動事業即將邁向第五年，未來將加強與在世界各國展開業務的樂天集團合作，並與主場位於日本東北的樂天金鷲隊分享專業知識藉以強化球隊，願與10號隊友共同努力進一步擴大Rakuten Monkeys的發展。

原副總兼任領隊的浦韋青先生在完成階段性任務後正式卸下領隊一職，專任台灣樂天棒球隊股份有限公司副總經理，繼續協助台灣樂天棒球隊股份有限公司的發展。

隊史第三任領隊將由川田喜則先生擔任，並安排原球團處處長沈鈺傑及總經理室室長礒江厚綺擔任副領隊，自發布日起正式生效。

各位10號隊友、支持我們的公司企業和相關人員，感謝您們一直以來的支持與愛護， 未來請更加熱情地為我們打氣聲援！」

樂天桃猿 浦韋青 棒球

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