中職／張祐銘3分砲提升自信 一軍生涯首轟出爐直呼契機

中職味全龍隊野手張祐銘一軍生涯首轟出爐，今天與富邦悍將交手8局上敲出3分砲，幫助球隊拉大領先差距，他直言算是契機，近期狀況不好能開轟也會提升自信。

味全龍隊26歲野手張祐銘2019年季中選秀在第15輪獲選，先前總教練葉君璋曾提過，剛開始覺得張祐銘不是特別突出的球員，但隨著機會越來越多，張祐銘的態度和專注度令人印象深刻。

龍隊2020年從二軍賽事開始打，2021年重返一軍例行賽，張祐銘2021年4月9日完成一軍生涯初登板，但前兩個球季都沒有一軍開轟紀錄，今天在新莊棒球場與富邦悍將交手，先發打6棒、守右外野，8局上敲出3分砲，為個人中職生涯首轟。

龍隊總教練葉君璋賽後接受媒體訪問時表示，張祐銘今天比賽前半段打擊狀況沒有很好，但不斷想辦法調整，那發全壘打相信對張祐銘自信心提升有很大的幫助。

賽後受訪被問起這發全壘打是不是等了比較久，張祐銘表示，其實沒有想過要開轟，但可以敲出全壘打有很重要的意義，今天前幾個打席感覺不是很好，近況也不理想，因此想得比較多，也有點急。

張祐銘感謝教練團不斷提醒，一軍首席教練「火哥」張建銘叮嚀很多該注意的地方，張祐銘坦言角色算是輔助，但難免會自己給自己壓力，今天開轟那個打席，打出去時以為會被接到，首轟球拿回來後，葉君璋對他說恭喜。

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