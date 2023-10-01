快訊

小犬颱風今晚轉中颱 氣象署揭最新路徑

金牌人物／林信寬從藍領苦工變籃球選秀狀元 曾想入棒球隊卻錯過

高鐵台中站人龍排到站外 在地人驚沒遇過...網批：自由座無限賣？

中職／張祐銘3分砲提升自信 一軍生涯首轟出爐直呼契機

中央社／ 新北1日電
張祐銘(中)生涯首轟。 味全龍臉書
張祐銘(中)生涯首轟。 味全龍臉書

中職味全龍隊野手張祐銘一軍生涯首轟出爐，今天與富邦悍將交手8局上敲出3分砲，幫助球隊拉大領先差距，他直言算是契機，近期狀況不好能開轟也會提升自信。

味全龍隊26歲野手張祐銘2019年季中選秀在第15輪獲選，先前總教練葉君璋曾提過，剛開始覺得張祐銘不是特別突出的球員，但隨著機會越來越多，張祐銘的態度和專注度令人印象深刻。

龍隊2020年從二軍賽事開始打，2021年重返一軍例行賽，張祐銘2021年4月9日完成一軍生涯初登板，但前兩個球季都沒有一軍開轟紀錄，今天在新莊棒球場與富邦悍將交手，先發打6棒、守右外野，8局上敲出3分砲，為個人中職生涯首轟。

龍隊總教練葉君璋賽後接受媒體訪問時表示，張祐銘今天比賽前半段打擊狀況沒有很好，但不斷想辦法調整，那發全壘打相信對張祐銘自信心提升有很大的幫助。

賽後受訪被問起這發全壘打是不是等了比較久，張祐銘表示，其實沒有想過要開轟，但可以敲出全壘打有很重要的意義，今天前幾個打席感覺不是很好，近況也不理想，因此想得比較多，也有點急。

張祐銘感謝教練團不斷提醒，一軍首席教練「火哥」張建銘叮嚀很多該注意的地方，張祐銘坦言角色算是輔助，但難免會自己給自己壓力，今天開轟那個打席，打出去時以為會被接到，首轟球拿回來後，葉君璋對他說恭喜。

葉君璋 富邦悍將

延伸閱讀

中職／拿莫首支滿貫、張祐銘生涯首轟 龍勝悍將返第一

中職／徐若熙手沒大問題已牛棚練投 至少會再投1場

中職／林凱威將噓聲當作加油 「獵豹說」專心做自己

中職／徐若熙復出重現強投氣勢 葉君璋大讚表現完美

相關新聞

中職／張祐銘3分砲提升自信 一軍生涯首轟出爐直呼契機

中職味全龍隊野手張祐銘一軍生涯首轟出爐，今天與富邦悍將交手8局上敲出3分砲，幫助球隊拉大領先差距，他直言算是契機，近期狀...

中職／拿莫．伊漾回一軍抓到感覺 滿貫砲獻給過世學長

中職味全龍隊拿莫．伊漾回一軍「有抓到某些東西」，近期手感不錯，今天敲出生涯首支滿貫砲，單場3安4打點率隊12比1擊敗富邦...

中職／龍隊2轟擊敗悍將 葉君璋直言高國輝退休可惜

味全龍隊拿莫．伊漾今天手感火燙，敲出中職生涯首支滿貫砲，張祐銘也開轟，終場以12比1擊敗富邦悍將隊；悍將今天唯一的1分是...

中職／拿莫首支滿貫、張祐銘生涯首轟 龍勝悍將返第一

味全龍隊今晚用兩個生涯第一次，中斷富邦悍將隊的4連勝，拿莫．伊漾敲出生涯首支滿貫全壘打、張祐銘炸裂生涯首轟，最終以12：...

中職／蘭道爾成為獅隊贏球保證 黃子鵬挑戰10勝又失利

統一獅隊洋投蘭道爾成為贏球保證，今天在台南球場登板，生涯首次對決樂天桃猿隊，先發7局只被揮出兩支安打、無失分，以優質內容...

中職／曾峻岳、富藍戈定位對調 丘昌榮解釋原因

中職富邦悍將隊投手曾峻岳近2場出賽責任局數往前移，與富藍戈定位對調。總教練丘昌榮今天說，終結者角色會隨時調整，主要是想減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。