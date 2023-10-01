中職／拿莫．伊漾回一軍抓到感覺 滿貫砲獻給過世學長
中職味全龍隊拿莫．伊漾回一軍「有抓到某些東西」，近期手感不錯，今天敲出生涯首支滿貫砲，單場3安4打點率隊12比1擊敗富邦悍將獲MVP，他將這發滿貫砲獻給意外過世的學長。
中華職棒味全龍隊作客新莊棒球場與富邦悍將交手，龍隊火力全開團隊敲出15支安打，拿莫．伊漾4局上球隊0比1落後時，敲出個人中職生涯首支滿貫砲，幫助球隊超前比數，今天總計6打數敲出3支安打，貢獻4分打點、為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。
拿莫．伊漾先前下二軍調整，9月底回到一軍後有不錯表現，近3場出賽敲2轟，總教練葉君璋賽後接受媒體訪問時表示；「他感覺有抓到某些東西。」
拿莫．伊漾表示，其實下二軍沒有特別做什麼調整，主要就是透過比較多的出賽、多打抓感覺，想辦法讓自己好起來，沒有刻意去想全壘打，就讓它自然而然發生。
拿莫．伊漾提到，過去在中職一軍很少打開路先鋒第1棒，近期扛第1棒總覺得該做些什麼，扮演好第1棒的角色、想辦法上壘，可能因為這樣反而有不錯的發揮。但他也不忘笑說，今天第1打席3球就被三振，沒有做好纏鬥。
敲出中職生涯首支滿貫砲，拿莫．伊漾表示，有嚇到，但今天早上聽到令人難過的消息，有名國高中學長因為意外過世，「這發滿貫砲我也想獻給他」。
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