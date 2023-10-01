中職／拿莫首支滿貫、張祐銘生涯首轟 龍勝悍將返第一

味全龍隊今晚用兩個生涯第一次，中斷富邦悍將隊的4連勝，拿莫．伊漾敲出生涯首支滿貫全壘打、張祐銘炸裂生涯首轟，最終以12：1大勝悍將隊，又站回下半季第一，中信兄弟、樂天桃猿隊被擠到並列第二。

拿莫今天擔任先發第1棒，首打席遭到三振，不過2局上2出局、滿壘的大場面沒有錯過，從郭俊麟手中敲生涯第一支滿貫砲，將比數逆轉為4：1，也是他個人本季第6轟，刷新單季新高。

龍隊在4局上、6局上各得2分，8局上又攻下4分大局，除了劉基鴻1分打點安打外，張祐銘更一棒把球掃到右外野牆外，生涯打了508打數後的第1轟，帶有3分打點。

龍隊先發投手伍鐸6.1局被敲7支安打，只因1局下高國輝的安打而丟掉1分，接手的羅華韋0.2局、林子昱1局、張景淯1局2K皆未失分。

悍將隊先發投手郭俊麟則是3.2局被敲7支安打，丟掉6分都是責失，吞下本季第5敗，防禦率上升到5.64。

味全龍隊張祐銘敲出生涯首轟。圖／味全龍隊提供 味全龍隊拿莫．伊漾單場3安，包含生涯首支滿貫砲。圖／味全龍隊提供

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