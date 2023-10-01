中職／蘭道爾成為獅隊贏球保證 黃子鵬挑戰10勝又失利

統一獅隊洋投蘭道爾成為贏球保證，今天在台南球場登板，生涯首次對決樂天桃猿隊，先發7局只被揮出兩支安打、無失分，以優質內容奪下本季第3勝，幫助獅隊4：0獲勝。

蘭道爾用100球完成7局任務，被安打2、保送2，投出3次三振，有效壓制猿隊打線，獲選單場MVP。

他從9月5日初登板至今，出賽3場都以優質先發奪勝，前兩戰擊敗富邦悍將隊，今天首次屠猿，3戰合計20局只失1分，防禦率只有0.45，已經連續15局未失分。

獅隊前3局都有攻勢，開路先鋒邱智呈首局首打席全壘打（生涯第3支），面對黃子鵬投出第2球就轟出右外野陽春砲，本季第5轟成為致勝一擊。

2局下唐肇廷安打、靠捕逸上二壘，接著黃勇傳安打攻下1分，3局下陳傑憲、施冠宇連續安打，再靠蘇智傑高飛犧牲打得分，獅隊拉大成3分差距。

猿隊始終無法破蛋，6局下陳重羽、唐肇廷連續安打，加上猿隊失誤，黃勇傳高飛犧牲打，攻下個人第2分打點，獅隊一路領先到比賽結束，以4分之差獲勝。

黃子鵬先發4局退場，寫下本季出賽最短局數紀錄，被揮出9支安打、保送兩次，失3分（2分自責）吞敗。

他在9月17日投贏中信兄弟隊，奪下本季第9勝後，接下來兩場比賽吞敗，本季戰績9勝9敗、防禦率3.79，不但挑戰第10勝失利，單季9敗也創個人最差紀錄。 蘭道爾優質先發擊敗猿隊，本季出賽3場全勝。圖／統一獅隊提供

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