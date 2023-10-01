快訊

小犬颱風今晚轉中颱 氣象署揭最新路徑

金牌人物／林信寬從藍領苦工變籃球選秀狀元 曾想入棒球隊卻錯過

高鐵台中站人龍排到站外 在地人驚沒遇過...網批：自由座無限賣？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／蘭道爾成為獅隊贏球保證 黃子鵬挑戰10勝又失利

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
蘭道爾優質先發擊敗猿隊，本季出賽3場全勝。圖／統一獅隊提供
蘭道爾優質先發擊敗猿隊，本季出賽3場全勝。圖／統一獅隊提供

統一獅隊洋投蘭道爾成為贏球保證，今天在台南球場登板，生涯首次對決樂天桃猿隊，先發7局只被揮出兩支安打、無失分，以優質內容奪下本季第3勝，幫助獅隊4：0獲勝。

蘭道爾用100球完成7局任務，被安打2、保送2，投出3次三振，有效壓制猿隊打線，獲選單場MVP。

他從9月5日初登板至今，出賽3場都以優質先發奪勝，前兩戰擊敗富邦悍將隊，今天首次屠猿，3戰合計20局只失1分，防禦率只有0.45，已經連續15局未失分。

獅隊前3局都有攻勢，開路先鋒邱智呈首局首打席全壘打（生涯第3支），面對黃子鵬投出第2球就轟出右外野陽春砲，本季第5轟成為致勝一擊。

2局下唐肇廷安打、靠捕逸上二壘，接著黃勇傳安打攻下1分，3局下陳傑憲、施冠宇連續安打，再靠蘇智傑高飛犧牲打得分，獅隊拉大成3分差距。

猿隊始終無法破蛋，6局下陳重羽、唐肇廷連續安打，加上猿隊失誤，黃勇傳高飛犧牲打，攻下個人第2分打點，獅隊一路領先到比賽結束，以4分之差獲勝。

黃子鵬先發4局退場，寫下本季出賽最短局數紀錄，被揮出9支安打、保送兩次，失3分（2分自責）吞敗。

他在9月17日投贏中信兄弟隊，奪下本季第9勝後，接下來兩場比賽吞敗，本季戰績9勝9敗、防禦率3.79，不但挑戰第10勝失利，單季9敗也創個人最差紀錄。

蘭道爾優質先發擊敗猿隊，本季出賽3場全勝。圖／統一獅隊提供
蘭道爾優質先發擊敗猿隊，本季出賽3場全勝。圖／統一獅隊提供

黃子鵬 唐肇廷

延伸閱讀

MLB／接殺界外球會輸？ 費城人外野手與獅隊邱智呈下場大不同

中職／自認拚完投勝不簡單 黃子鵬：因為對手是兄弟

中職／黃子鵬9勝追平鄭浩均 猿獨居榜首、兄弟掉到第3

中職／8月MVP開獎 富藍戈、梁家榮首度獲獎

相關新聞

中職／拿莫．伊漾回一軍抓到感覺 滿貫砲獻給過世學長

中職味全龍隊拿莫．伊漾回一軍「有抓到某些東西」，近期手感不錯，今天敲出生涯首支滿貫砲，單場3安4打點率隊12比1擊敗富邦...

中職／龍隊2轟擊敗悍將 葉君璋直言高國輝退休可惜

味全龍隊拿莫．伊漾今天手感火燙，敲出中職生涯首支滿貫砲，張祐銘也開轟，終場以12比1擊敗富邦悍將隊；悍將今天唯一的1分是...

中職／拿莫首支滿貫、張祐銘生涯首轟 龍勝悍將返第一

味全龍隊今晚用兩個生涯第一次，中斷富邦悍將隊的4連勝，拿莫．伊漾敲出生涯首支滿貫全壘打、張祐銘炸裂生涯首轟，最終以12：...

中職／蘭道爾成為獅隊贏球保證 黃子鵬挑戰10勝又失利

統一獅隊洋投蘭道爾成為贏球保證，今天在台南球場登板，生涯首次對決樂天桃猿隊，先發7局只被揮出兩支安打、無失分，以優質內容...

中職／曾峻岳、富藍戈定位對調 丘昌榮解釋原因

中職富邦悍將隊投手曾峻岳近2場出賽責任局數往前移，與富藍戈定位對調。總教練丘昌榮今天說，終結者角色會隨時調整，主要是想減...

中職／龍隊送高國輝引退禮 教練棒上手折紅蜻蜓吸睛

中職富邦悍將隊高國輝昨天舉辦引退儀式，也確定明年球季轉任教練，今天賽前對手味全龍隊由林智勝代表送上教練棒還附上兩隻「紅蜻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。