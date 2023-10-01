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中職／龍隊送高國輝引退禮 教練棒上手折紅蜻蜓吸睛
中職富邦悍將隊高國輝昨天舉辦引退儀式，也確定明年球季轉任教練，今天賽前對手味全龍隊由林智勝代表送上教練棒還附上兩隻「紅蜻蜓」，師母謝榮瑤也出席致贈獎座。
中華職棒38歲球星高國輝昨天舉辦引退儀式，但悍將總教練丘昌榮昨天就透露，高國輝打今天對手味全龍隊派出的先發投手伍鐸成績不錯，如果身體狀況許可會讓高國輝繼續先發。
丘昌榮也提到，高國輝回到一軍這幾場比賽調整發揮都很不錯，之後例行賽不排除再安排高國輝出賽，希望可以對球隊有幫助。
悍將隊今天與味全龍隊在新莊棒球場交手，高國輝再度先發扛4棒、指定打擊，果然打龍隊先發投手伍鐸很有心得，1局下首打席就敲安、送回球隊第1分。
高國輝昨天賽前和弟弟羅國華、羅國龍、高國麟一同完成賽前開球，今天賽前則是和多年好友兼隊友林哲瑄一起擔任開球嘉賓。
賽前對手味全龍隊也有準備教練棒和花束當引退禮，由林智勝代表致贈，教練棒上的亮點是有兩隻手折的「紅蜻蜓」，也是高國輝的代表加油曲。
高國輝是以故教頭徐生明的子弟兵，今天師母謝榮瑤也有出席，送上獎座祝福高國輝，上面寫著「展開新頁，擁抱未來。」
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