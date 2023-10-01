快訊

國道一號北上彰化、台中段入夜後仍壅塞 車禍事故16起

亞運棒球／全場驚呆！面對資格賽出線的泰國 中華隊先掉分

小犬颱風最快今晚升級「中型犬」 周二海陸警齊發機率高

中職／徐若熙手沒大問題已牛棚練投 至少會再投1場

中央社／ 新北1日電
味全龍隊徐若熙。 報系資料照
味全龍隊徐若熙。 報系資料照

中職味全龍隊投手徐若熙9月21日先發投2.1局手部緊繃退場，總教練葉君璋表示，徐若熙手沒有大問題，今天有進牛棚並持續觀察身體回饋，在球季結束前至少會回一軍投1場。

徐若熙9月21日一軍先發對中信兄弟，總計用58球投2.1局，被敲出2支安打，投出5次三振、2次四壞保送，失掉1分責失分後退場、無關勝敗，賽後葉君璋表示，徐若熙手部有點緊繃。

徐若熙9月22日下二軍，葉君璋今天賽前接受媒體聯訪時表示，徐若熙手沒有大問題，現在也都維持正常訓練，只是比賽過程中突然手出現緊繃狀況，有點緊張。

徐若熙今天有進牛棚練投，葉君璋表示，會持續觀察徐若熙的身體回饋，何時回一軍沒有確定出賽時間表，但順利的話，在球季結束前至少會回一軍投1場。

徐若熙 葉君璋 牛棚

延伸閱讀

中職／林凱威將噓聲當作加油 「獵豹說」專心做自己

中職／伍鐸傷後初登板5局無失分 葉總給讚：比之前更好

中職／徐若熙火球連發也早退 龍象2先發加起來投2.2局

中職／鄭浩均vs.徐若熙 恰總盼看見新世代龍象對決熱

相關新聞

中職／龍隊送高國輝引退禮 教練棒上手折紅蜻蜓吸睛

中職富邦悍將隊高國輝昨天舉辦引退儀式，也確定明年球季轉任教練，今天賽前對手味全龍隊由林智勝代表送上教練棒還附上兩隻「紅蜻...

中職／徐若熙手沒大問題已牛棚練投 至少會再投1場

中職味全龍隊投手徐若熙9月21日先發投2.1局手部緊繃退場，總教練葉君璋表示，徐若熙手沒有大問題，今天有進牛棚並持續觀察...

中職／9月MVP：吉力吉撈全票通過 布雷克差2張

中華職棒9月投打MVP今天揭曉，統一獅隊布雷克9月4勝0敗、防禦率0.52碾壓對手，最後獲得10票當選，味全龍隊吉力吉撈...

中職／林凱威將噓聲當作加油 「獵豹說」專心做自己

中職味全龍隊投手林凱威傷後回一軍登板，面對球迷的噓聲，林凱威看很開表示，當作是幫自己加油的方式，也用NBA球星布萊恩的「...

中職／說好不掉眼淚…高國輝引退淚崩 想起復健點滴

「棒球情人」高國輝今晚在引退賽敲安複製劇本完美退場，賽後富邦悍將隊的引退儀式更安排全壘打大賽，他敲出3轟向現場10928...

中職／「完美輝擊」 高國輝引退賽淚崩

富邦悍將隊昨晚為「棒球情人」高國輝舉辦引退賽，他也照著丘總劇本，在引退賽中敲出安打，在球迷歡呼聲中退場，說好了不掉眼淚的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。