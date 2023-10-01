中職／徐若熙手沒大問題已牛棚練投 至少會再投1場

中職味全龍隊投手徐若熙9月21日先發投2.1局手部緊繃退場，總教練葉君璋表示，徐若熙手沒有大問題，今天有進牛棚並持續觀察身體回饋，在球季結束前至少會回一軍投1場。

徐若熙9月21日一軍先發對中信兄弟，總計用58球投2.1局，被敲出2支安打，投出5次三振、2次四壞保送，失掉1分責失分後退場、無關勝敗，賽後葉君璋表示，徐若熙手部有點緊繃。

徐若熙9月22日下二軍，葉君璋今天賽前接受媒體聯訪時表示，徐若熙手沒有大問題，現在也都維持正常訓練，只是比賽過程中突然手出現緊繃狀況，有點緊張。

徐若熙今天有進牛棚練投，葉君璋表示，會持續觀察徐若熙的身體回饋，何時回一軍沒有確定出賽時間表，但順利的話，在球季結束前至少會回一軍投1場。

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