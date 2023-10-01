中職／林凱威將噓聲當作加油 「獵豹說」專心做自己

中職味全龍隊投手林凱威傷後回一軍登板，面對球迷的噓聲，林凱威看很開表示，當作是幫自己加油的方式，也用NBA球星布萊恩的「獵豹說」自我勉勵，專心做好自己的事。

中華職棒味全龍隊投手林凱威原本有入選杭州亞運棒球代表隊，但因為8月底受傷評估需要休息2至3週，亞運代表隊決定由旅日野手吳念庭替補；林凱威9月26日登錄一軍出賽，近3場登板都有對手球隊球迷的「噓聲」。

林凱威今天賽前接受媒體訪問時表示心情還好，把球迷的噓聲當成幫自己加油的一種方法。因傷隔了一個月才又回到一軍出賽，他表示投球起來感覺「空空的」，所以也有特別尋求總教練葉君璋的意見，希望可以盡快調整好。

林凱威提到，8月底出賽當下其實沒有特別的感覺，出賽完隔天走路時會痛，經過醫生檢查是左腳足弓附近的拉傷，過去沒有過類似的傷勢，連醫生都說滿罕見的，但受傷期間有持續維持上半身的訓練，希望可以盡快回到場上，球隊有爭季後賽的機會，希望可以幫助球隊。

林凱威坦言回到一軍時就有預想對方球迷可能會有噓聲，但第一場登板時其實很享受比賽的氛圍，升一軍時也感受到龍迷的溫暖，賽前熱身時都會聽到龍隊球迷大聲替自己加油，「聽到都快哭了」。

林凱威用NBA已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）受訪時曾說過的話自我勉勵，當獵豹在狩獵高速奔跑時，因為很專注，就算眼前有小昆蟲飛過也不會受到影響，「這都是成長的過程，專心做好自己的事情就好。」

林凱威傷癒登板被噓 葉君璋不捨也盼球迷理性

中職味全龍隊投手林凱威因傷退出亞運棒球隊，但回一軍登板卻被球迷「噓」，總教練葉君璋不捨，也直言如果球迷是需要出口那理解，但若真的覺得問題在林凱威身上就顯得不理性。

中華職棒味全龍隊投手林凱威原本有入選杭州亞運棒球代表隊，但因為8月底腳受傷，評估需要休息2至3週，亞運代表隊決定由旅日野手吳念庭替補。

林凱威9月底傷癒回一軍後，近3場出賽登板就會有球迷的噓聲，總教練葉君璋今天賽前接受媒體訪問時表示，其實滿不捨的，直言「問題不是在林凱威身上」。

葉君璋表示，職棒比賽高張力，球迷如果只是跟著起鬨、好玩，因為林凱威是敵對的投手，所以希望用一些方式去擾亂對手，那可以接受，感覺有點像以前的龍象戰球迷敵對的那種氛圍。

但葉君璋也提到，如果球迷是真的覺得問題出在林凱威身上，那可能才是真正的問題，顯示大家不太理性。

葉君璋表示，球隊的作法是對的，如果林凱威隱瞞傷勢到了亞運棒球隊後，才發現沒辦法上場，那就是問題，代表隊的考量也是正常，因為林凱威的傷勢無法掌握，在那個時間點換代表隊覺得需要的戰力，這個也可以理解，希望大家理性看待。

商品推薦