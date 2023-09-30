高國輝引退戰 最後的全壘打完美謝幕
富邦悍將今天晚間於主場新莊棒球場對上統一獅隊，最終以9：3贏得勝利，今天這場球賽也是富邦悍將打著高國輝的引退戰，賽後富邦悍將特別舉行引退儀式外，更舉辦專屬於高國輝的全壘打比賽，讓高國輝以全壘打，完美告白職棒球員身份，高國輝也接下聘書，未來將擔任富邦悍將的教練。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 圍棋金牌國小長這樣！「許仙」許皓鋐每天通勤花10小時學棋
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 一日雙金！7金9銀9銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運女籃差點輸泰國 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 劉致榮期待對決南韓姜白虎 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言