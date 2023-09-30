中職／高國輝引退儀式「完美輝擊」 加油曲紅蜻蜓再響起

「棒球情人」中職富邦悍將野手高國輝今天引退賽，引退儀式在破萬球迷前「完美輝擊」，「紅蜻蜓」加油曲響起，高國輝重現開轟後回本壘接受隊友歡呼的熟悉慶祝畫面、回憶湧現。

中職富邦悍將隊38歲野手高國輝今年球季結束後，結束球員生涯，今天球團在新莊棒球場替高國輝舉辦引退賽，吸引1萬928名球迷到場，賽後也安排引退儀式，高國輝引退賽與統一獅隊交手，6局下敲出安打後退場，單場3打數敲出1支安打。

賽後引退儀式看著家人、過去的教練、隊友們錄製的祝福影片，高國輝忍不住落淚，球迷們唱起一首首高國輝的應援曲，高喊高國輝的應援口號，都是滿滿的回憶，高國輝招牌加油曲「紅蜻蜓」再度響徹新莊棒球場。

高國輝對於今天引退賽表現不太滿意，也提到今天統一獅的先發投手布萊威是第一次遇到，有一些球沒有掌握好，覺得很可惜，6局下敲出安打後退場時，因爲比賽還在進行中，不想要影響隊友的打擊節奏，所以很快就走進休息室，他也提到球隊可以贏球比個人重要。

今天引退儀式上，高國輝想感謝的人很多，感謝球團在自己受傷復健，努力想要回到場上的時候，提供最完善的照顧和充足的資源，「有球團才有現在的我」，他也感謝隊友多年來一起奮戰。

高國輝近年因傷所苦，但他也提到「謝謝我的身體，雖然一直受傷，也給我很棒的棒球人生」。高國輝感謝一路指導栽培自己的教練，更感謝球迷不離不棄，直呼：「有你們真得很棒。」

曾完成中職全壘打王3連霸的高國輝，引退儀式的重頭戲也是全壘打，球團安排3分鐘的全壘打大賽，高國輝總計敲出3轟，最後繞壘回到本壘，隊友們在本壘開心替他歡呼慶祝，這是過去這些年來最熟悉的畫面，用「完美輝擊」替引退儀式劃下完美句點。

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