中職／相挺！林哲瑄勝利打點 高國輝引退賽悍將破魔咒
富邦悍將隊「棒球情人」高國輝今天的引退賽，好友林哲瑄敲回3分打點包含超前分，以9：3擊敗統一獅隊，悍將相隔1138天再次拿下4連勝，也維持「引退賽王者」的頭銜。
悍將上一次拿下4連勝已經是2020年8月19日（當時5連勝），接下來頻頻卡關，挑戰4連勝已經17連敗，今晚終於靠引退賽靈氣破除魔咒；加上今天，悍將從2016年陳金鋒引退賽起，無論對手或自家球員的引退賽，拿下6連勝。
悍將今天在2局上先掉1分，但2局下馬上靠周佳樂的安打追平，4局上2出局後，王正棠先敲出右外野二壘打，林哲瑄再敲出適時安打取得領先。
6局下主角高國輝開局就敲出一壘安打，3打數1安打的他被換下場休息，由池恩齊代跑，他也脫下球帽回應觀眾席傳出的「高國輝！高國輝！」歡呼聲。
高國輝的安打開始攻勢，接下來悍將又是連續3支安打，王正棠的安打有1分打點，林哲瑄左外野二壘打敲回2分，就此奠定勝利。
9月5日高國輝的引退記者會上，林哲瑄的現身勾起高國輝淚腺，今晚林哲瑄更是以4打數3安打、4分打點的表現，為好友的引退賽劃下勝利句點，2次盜壘成功也讓他追平陳晨威，以17次盜壘暫時並列中職盜壘王。
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