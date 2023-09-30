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中職／嚴宏鈞敲超前比數3分砲 助桃猿擊敗兄弟

中央社／ 新北30日電

中職樂天桃猿隊今天與中信兄弟交手，桃猿一路落後、比賽後半段追分，9局上嚴宏鈞敲出本季首轟就是超前比數3分砲，率隊以5比4拿下勝利，也獲選單場MVP。

中華職棒樂天桃猿隊今天作客洲際棒球場與中信兄弟交手，兄弟3局下靠著岳政華安打、盜上二壘，周思齊內野安打送回第一分。

兄弟5局下再起攻勢，王威晨率先敲出二壘打，岳政華犧牲觸擊造成桃猿隊守備失誤，兄弟隊跑回1分，周思齊敲出二壘打替球隊再添1分，再靠著暴投、許基宏安打送回團隊第4分。

桃猿隊比賽前半段受制於兄弟先發投手艾里歐，前7局僅敲出2支安打，沒能拿下分數，8局上抓準換投時機，1人出局後陳晨威開轟，陽春砲先追1分。

桃猿隊9局上再起攻勢，朱育賢遭觸身球保送上壘，林承飛二壘打推進，成晉選到四壞保送攻占滿壘，林泓育高飛犧牲打送回球隊第2分，嚴宏鈞開轟、一棒3分幫助球隊超前比數，兄弟9局下沒能追回分數，吞下敗仗。

兄弟隊後援投手陳琥今天投1局挨1轟，失掉1分責失分，吞下個人本季首敗；桃猿隊投手豪勁中繼投1局無失分、拿下個人本季第5勝。

樂天桃猿 嚴宏鈞 中信兄弟

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