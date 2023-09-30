中職／嚴宏鈞敲超前比數3分砲 助桃猿擊敗兄弟
中職樂天桃猿隊今天與中信兄弟交手，桃猿一路落後、比賽後半段追分，9局上嚴宏鈞敲出本季首轟就是超前比數3分砲，率隊以5比4拿下勝利，也獲選單場MVP。
中華職棒樂天桃猿隊今天作客洲際棒球場與中信兄弟交手，兄弟3局下靠著岳政華安打、盜上二壘，周思齊內野安打送回第一分。
兄弟5局下再起攻勢，王威晨率先敲出二壘打，岳政華犧牲觸擊造成桃猿隊守備失誤，兄弟隊跑回1分，周思齊敲出二壘打替球隊再添1分，再靠著暴投、許基宏安打送回團隊第4分。
桃猿隊比賽前半段受制於兄弟先發投手艾里歐，前7局僅敲出2支安打，沒能拿下分數，8局上抓準換投時機，1人出局後陳晨威開轟，陽春砲先追1分。
桃猿隊9局上再起攻勢，朱育賢遭觸身球保送上壘，林承飛二壘打推進，成晉選到四壞保送攻占滿壘，林泓育高飛犧牲打送回球隊第2分，嚴宏鈞開轟、一棒3分幫助球隊超前比數，兄弟9局下沒能追回分數，吞下敗仗。
兄弟隊後援投手陳琥今天投1局挨1轟，失掉1分責失分，吞下個人本季首敗；桃猿隊投手豪勁中繼投1局無失分、拿下個人本季第5勝。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 圍棋金牌國小長這樣！「許仙」許皓鋐每天通勤花10小時學棋
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 一日雙金！7金9銀9銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運女籃差點輸泰國 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 劉致榮期待對決南韓姜白虎 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言