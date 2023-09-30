中職／棒球情人的魅力！高國輝引退商品熱賣 銷售額近700萬

富邦悍將隊球星高國輝曾締造全壘打王三連霸，宣告今年球季結束退休，球團今天在新莊主場為他舉辦引退賽，吸引大批球迷到場，引退商品的銷售額也接近700萬元，證明「棒球情人」的魅力。

為了讓球迷可以留下與高國輝共同的記憶，悍將隊推出一系列「完美輝擊： MY HERO」引退商品，包括紀念小球棒、紀念球、紀念毛巾、滑鼠墊、軍牌項鍊、球衣抱枕等。

另有高國輝完美輝擊球員版主、客、假日版球衣、引退紀念TEE，M&N聯名復古球衣、球員版棒球帽、紀念老帽及紀念臂章等多樣品項。

預購商品從9月28日中午12點起開賣，現貨商品則是9月29日下午2點於新莊球場G Store商品旗艦店開賣，球團表示，截至今天為止，網路加上現場銷售的商品接近700萬元。

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