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中職／引退賽吸10928人湧球場 高國輝敲安退場脫帽回應呼聲
富邦悍將隊「棒球情人」高國輝告別球場，今晚球團為他舉辦引退賽，10928人湧進創下新莊棒球場本季最高票房，高國輝也在6局下敲安後退場休息，脫下球盔回應球迷的歡呼聲。
高國輝今年季中宣布，球季結束後將高掛球鞋，悍將球團也在這兩天為他舉辦引退系列賽，讓球迷能夠跟他好好告別，球團公布今天進場人數為10928人，創下新莊本季新高。
高國輝今天擔任先發第4棒、指定打擊，前兩打席被三振、一壘飛球出局，6局上終於從獅隊先發投手布萊威手中敲出一壘安打，此時悍將教練團示意更換由池恩齊代跑，高國輝今日工作結束，現場球迷大喊「高國輝！高國輝！」他也脫下球帽致意。
從宣告引退起，高國輝在二軍努力找回打擊手感，26日升上一軍後，加上今天連3場敲安，分別是全壘打、二壘打、一壘打，本季一軍打擊率2成02，另有4轟、10分打點。
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