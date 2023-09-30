日職／王柏融特例抹消下二軍 賽季提前結束？

日本職棒火腿隊今天做出球員異動，台將王柏融以「2023特例條款」下放二軍，雖然不受到10天限制，但球季接近尾聲，恐怕也代表提前結束一軍出賽。

王柏融前一次一軍出賽已經是9月25日，今天火腿隊做出人員調度，將王柏融下放二軍，使用的是因應疫情的特別措施，不受抹消後10天才能再度登錄一軍的限制，只不過火腿扣掉今天只剩3場比賽，10月5日是例行賽最終戰。

王柏融從2019年加盟火腿隊，到今年以育成合約續留，7月底獲得支配下升格一軍，本季在一軍總計出賽19場，打擊率2成20，有1轟、5打點。

王柏融的下一步備受台灣球迷關注，因今年中華職棒出現重磅交易，台鋼雄鷹隊將選秀狀元林子偉交易到樂天桃猿隊，猿隊送出3位球員外，另外加上王柏融的議約權，代表王柏融若要返回中職，將穿上台鋼雄鷹球衣。

商品推薦

udn討論區