聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／王柏融特例抹消下二軍 賽季提前結束？
日本職棒火腿隊今天做出球員異動，台將王柏融以「2023特例條款」下放二軍，雖然不受到10天限制，但球季接近尾聲，恐怕也代表提前結束一軍出賽。
王柏融前一次一軍出賽已經是9月25日，今天火腿隊做出人員調度，將王柏融下放二軍，使用的是因應疫情的特別措施，不受抹消後10天才能再度登錄一軍的限制，只不過火腿扣掉今天只剩3場比賽，10月5日是例行賽最終戰。
王柏融從2019年加盟火腿隊，到今年以育成合約續留，7月底獲得支配下升格一軍，本季在一軍總計出賽19場，打擊率2成20，有1轟、5打點。
王柏融的下一步備受台灣球迷關注，因今年中華職棒出現重磅交易，台鋼雄鷹隊將選秀狀元林子偉交易到樂天桃猿隊，猿隊送出3位球員外，另外加上王柏融的議約權，代表王柏融若要返回中職，將穿上台鋼雄鷹球衣。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 圍棋金牌國小長這樣！「許仙」許皓鋐每天通勤花10小時學棋
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 一日雙金！7金9銀9銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運女籃差點輸泰國 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 劉致榮期待對決南韓姜白虎 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言