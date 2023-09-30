中職／不愧是棒球情人 高國輝請媒體喝咖啡附暖心小語

富邦悍將隊今天為高國輝舉辦引退賽，賽前他也展現「棒球情人」魅力，自掏腰包請到場的媒體喝星巴克咖啡，還送上卡片寫著「感謝這11年來的報導訪問」。

今天賽前新莊棒球場記者室出現一排咖啡，旁邊擺著高國輝的手寫卡片，上面寫著「親愛的媒體朋友，感謝11年來的報導訪問，在這一天請你（妳）們參與我的引退儀式，一起見證這一刻，感謝。2023.9.30」。

悍將球團透露，這是高國輝請媒體喝的咖啡，也將這張手寫卡片複印後贈送給所有記者一人一張，另外球團也送上高國輝引退紀念球員卡給媒體留念。

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