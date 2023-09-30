中職／羅錦龍看到高國輝的執著：信念帶他走到這個境界
中職富邦悍將隊球星高國輝今天舉辦引退儀式，對手統一獅隊陣中投手教練羅錦龍是高苑工商時期同學，談起高國輝高中棄投專心練打，整日與球棒形影不離，「他的信念帶他走到這個境界」。
曾完成中職全壘打王3連霸的富邦悍將隊38歲球星高國輝今天舉辦引退賽與引退儀式，對手統一獅隊陣中也有不少熟識的好友，獅隊投手教練羅錦龍是高苑工商時期同學，今天也和獅隊野手陳鏞基、胡金龍準備禮物要送高國輝。
羅錦龍感嘆，高國輝退了之後，高苑同一屆的同學還在打球的應該只剩投手陳偉殷了，羅錦龍因為比較早就出國旅美，只有高一時後相處到，他笑說，大家高一都會比較害羞，高二、高三才會放開，所以很多高國輝的趣事都是後來同學會時才聽同學提到，包括高國輝打籃球打到腦震盪。
但羅錦龍有印象，高國輝高中時期還有擔任投手，但當時球隊中投手不少，除了羅錦龍外還有鄭錡鴻、陳偉殷，印象中高國輝有一陣子會刻意學曹錦輝投球動作，但後來高國輝主動跟教練說要專心練打者。
羅錦龍笑說，如果當時高國輝沒有下定決心專心練打者的話，就沒有之後的中職全壘打王3連霸了，羅錦龍直言高國輝是很認真的人，跟教練說要練打者後，幾乎每天跟棒子形影不離，「他有他的執著，這個信念帶他走到這個境界。」
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