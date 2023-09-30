中職／引退賽前沒睡好有原因 高國輝決定了就不會留戀

中職富邦悍將隊38歲球星高國輝今天舉辦引退儀式，高國輝坦言去年看著羅力引退，沒想到這麼快輪到自己，昨晚沒睡好為致詞稿苦惱，因為想感謝的人太多，「但決定了就不會再留戀」。

中華職棒富邦悍將隊38歲球星高國輝今年球季結束之後引退，悍將今天在主場新莊棒球場替高國輝舉辦引退儀式和引退賽，今天與統一獅隊比賽高國輝先發打4棒、指定打擊。

高國輝賽前受訪時直言昨天晚上沒有睡好，但主要是一直在想致詞要講什麼，「一路以來有很多想要感謝的人，不可能全部講出來」，他也提到，去年看著洋投羅力引退賽時，其實有想過如果是自己會用什麼心情面對，「要離開從小到大打了這麼久的棒球，只是沒想到這麼快就輪到我。」

高國輝雖然已經決定季後引退，但近期出賽長打發揮不錯，26日還敲出全壘打，球迷對於高國輝「反悔」不退還留有期待。高國輝表示，雖然有長打發揮，但有些球還是沒辦法應對的很好，而且很久沒有在晚場出賽，眼睛還沒辦法適應得很好，「想了很多，決定了（引退）就不會留戀。」

曾經在全壘打王上的競爭者、味全龍隊41歲老將林智勝今天一早就送祝賀花禮到新莊棒球場，放在入口最醒目的地方，上面寫著「安邦定國、輝向為來」，高國輝笑說一進門就看到了，「卡片上寫的祝賀詞很有林智勝的風格」，也期許自己可以做好該做的事，不管是什麼身分都可以幫助球隊。

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