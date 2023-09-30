快訊

亞運桌球／林昀儒沒想過能輸2贏3 莊智淵揭逆轉地主大陸組合關鍵

小犬颱風最快周二發海警靠近台灣 影響國慶連假機率曝光

Selina不藏了！產後中秋曬兒萌照 曝Ella到場「賞嬰」

中職／引退賽前沒睡好有原因 高國輝決定了就不會留戀

中央社／ 新北30日電
中華職棒富邦悍將隊38歲球星高國輝30日將在新莊棒球場舉辦引退賽暨引退儀式，球隊也舉辦主題日「完美輝擊：MY HERO」，吸引球迷在看板前拍照留念。 中央社
中華職棒富邦悍將隊38歲球星高國輝30日將在新莊棒球場舉辦引退賽暨引退儀式，球隊也舉辦主題日「完美輝擊：MY HERO」，吸引球迷在看板前拍照留念。 中央社

中職富邦悍將隊38歲球星高國輝今天舉辦引退儀式，高國輝坦言去年看著羅力引退，沒想到這麼快輪到自己，昨晚沒睡好為致詞稿苦惱，因為想感謝的人太多，「但決定了就不會再留戀」。

中華職棒富邦悍將隊38歲球星高國輝今年球季結束之後引退，悍將今天在主場新莊棒球場替高國輝舉辦引退儀式和引退賽，今天與統一獅隊比賽高國輝先發打4棒、指定打擊。

高國輝賽前受訪時直言昨天晚上沒有睡好，但主要是一直在想致詞要講什麼，「一路以來有很多想要感謝的人，不可能全部講出來」，他也提到，去年看著洋投羅力引退賽時，其實有想過如果是自己會用什麼心情面對，「要離開從小到大打了這麼久的棒球，只是沒想到這麼快就輪到我。」

高國輝雖然已經決定季後引退，但近期出賽長打發揮不錯，26日還敲出全壘打，球迷對於高國輝「反悔」不退還留有期待。高國輝表示，雖然有長打發揮，但有些球還是沒辦法應對的很好，而且很久沒有在晚場出賽，眼睛還沒辦法適應得很好，「想了很多，決定了（引退）就不會留戀。」

曾經在全壘打王上的競爭者、味全龍隊41歲老將林智勝今天一早就送祝賀花禮到新莊棒球場，放在入口最醒目的地方，上面寫著「安邦定國、輝向為來」，高國輝笑說一進門就看到了，「卡片上寫的祝賀詞很有林智勝的風格」，也期許自己可以做好該做的事，不管是什麼身分都可以幫助球隊。

高國輝 棒球 林智勝

延伸閱讀

中職／引退賽先發4棒丘總心中有劇本 高國輝不想看到淚水

中職／高國輝引退賽 林智勝送花籃：安邦定國輝向未來

中職／後高國輝時代 吉力吉撈最有希望3連霸全壘打王

中職／高國輝38歲生日致勝全壘打 悍將屠龍最大功臣

相關新聞

中職／高國輝四兄弟齊聚 投出復刻紙球回憶棒球起點

富邦悍將隊「棒球情人」高國輝今天引退賽，賽前四兄弟齊聚，高國麟拿出紙做的球，讓新莊球場宛如回到花蓮光復老家旁的棒球起點，...

中職／引退賽先發4棒丘總心中有劇本 高國輝不想看到淚水

富邦悍將隊今天為陣中球星高國輝舉辦引退賽，賽前他自己要擔任開球嘉賓，賽後也還有引退儀式，被問到認為誰會哭最厲害？高國輝笑...

中職／讓他唱個夠！高國輝引退賽 獅隊三老贈禮很特別

今天是富邦悍將隊高國輝的引退賽，對手統一獅隊也獻上禮物，一款特別訂製印有「高國輝28」字樣的行李箱，另外投手教練羅錦龍和...

日職／王柏融特例抹消下二軍 賽季提前結束？

日本職棒火腿隊今天做出球員異動，台將王柏融以「2023特例條款」下放二軍，雖然不受到10天限制，但球季接近尾聲，恐怕也代...

中職／陳鏞基達1200安里程碑 要給自己拍拍手

中職統一獅隊40歲老將陳鏞基昨天出賽敲安、達成中職生涯1200安里程碑，陳鏞基笑說聽到球場廣播才發現，慶幸可以打到這個階...

中職／羅錦龍看到高國輝的執著：信念帶他走到這個境界

中職富邦悍將隊球星高國輝今天舉辦引退儀式，對手統一獅隊陣中投手教練羅錦龍是高苑工商時期同學，談起高國輝高中棄投專心練打，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦