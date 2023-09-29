中職／引退賽王者vs.4連勝魔咒 悍將1數據將終結

富邦悍將隊明天要在新莊主場挑戰4連勝，推出本土投手陳仕朋對上統一獅隊洋投布萊威，這場賽後也將舉辦「棒球情人」高國輝的引退儀式，悍將特有的「引退賽王者」、「4連勝魔咒」的兩項數據強碰，只有一項能夠延續。

悍將近期的一波3連勝讓他們擺脫墊底，升上下半季第四名，距離龍頭樂天桃猿隊也僅3場勝差，明天能夠在高國輝引退賽中帶走勝利會是最佳劇本。

然而，悍將上一次拿下4連勝已經是2020年8月19日（當時5連勝），到明天將是相隔1138天，接下來17次3連勝的下一場都沒能贏球，挑戰4連勝已經17連敗。

另一項數據則對悍將有利，目前他們無論是對手或是自家球員的引退賽，都能夠贏球，從2016年陳金鋒引退賽起已經5連勝。

悍將在2016年9月18日Lamigo桃猿隊陳金鋒引退賽中，以13：9拿下勝利，接下來2019年9月29日中信兄弟彭政閔引退賽、2022年9月5日羅力引退賽、2022年10月1日統一獅潘武雄引退賽、2022年10月18日詹智堯引退賽，全部都是悍將贏球。

明天這兩項稱號將強碰，若延續引退賽6連勝，則挑戰4連勝17連敗的魔咒就可終止，反之則4連勝將繼續卡關，而引退賽必勝的紀錄也將中斷。

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