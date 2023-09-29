日職／孫易磊投手丘展現王牌風範 稻葉篤紀：令人印象深刻

日本職業棒球北海道日本火腿鬥士隊今天宣布，簽下U18世界盃棒球賽台灣隊投手孫易磊；火腿總經理稻葉篤紀形容孫易磊對台灣是「寶物般的存在」，預計10月中旬在台灣辦記者會。

孫易磊今年暑假從穀保高級家事商業職業學校畢業，在U18國際舞台代表台灣展現王牌身手，飆出最速156公里（現場測速155公里），當時稻葉篤紀多次到場看孫易磊實戰，U18結束後就傳出孫易磊與火腿簽約消息。

高度評價孫易磊的稻葉篤紀表示，從今年春天起就注意到孫易磊作為投手有非常快速成長和進步，很難相信孫易磊去年還是以打者身分出賽，對孫易磊在投手丘上展現王牌風範印象深刻。

他說，看孫易磊U18冠軍戰交手日本隊，直球展現威力，面對打者不示弱，幾乎沒暴露出弱點， 期待未來有飛躍性成長。

稻葉篤紀形容孫易磊對台灣是「像寶物般的存在」，只要好好養成，期待成為將來能在世界級比賽競爭的大投手。

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