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日職／孫易磊正式與火腿隊簽約 稻葉篤紀讚：他是台灣至寶

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日職火腿隊與孫易磊完成簽約。圖／悍創運動經紀提供
日職火腿隊與孫易磊完成簽約。圖／悍創運動經紀提供

日本職棒火腿隊今天宣布簽下台灣U18世界盃「火球男」，與文化大學右投孫易磊完成簽約，將在10月16日於台灣舉辦加盟儀式，總經理稻葉篤紀大讚：「他是台灣至寶。」

18歲的孫易磊在今年U18世界盃幫助中華隊拿下亞運，更飆出破生涯最速的156公里火球，稻葉篤紀當時曾來台視察，特地多次到場親眼觀察孫易磊的表現。

火腿球團今天宣布雙方達成簽約共識，稻葉篤紀表示，從今年春天就開始關注孫易磊作為投手的表現，在投手丘上的掌控度，令人很難相信去年他還是野手，「U18不僅是對日本隊秀出充滿力量的速球，面對打者毫不畏懼的投球，讓人相信他還會有飛躍性的成長。」

孫易磊預計從育成合約出發，但據了解簽約金在60萬美元左右，稻葉篤紀表示：「相信他對台灣來說是至寶，我們也會豁時間培育，讓他成為能夠跟世界對抗的大投手。」

稻葉篤紀 火腿 中華隊

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