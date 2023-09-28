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中職／吉力吉撈轟倒艾士特 鋼龍好投壓制兄弟奪勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊鋼龍7局無失分拿下勝投。圖／味全龍隊提供
味全龍隊鋼龍7局無失分拿下勝投。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今晚3轟炸翻中信兄弟隊，吉力吉撈．鞏冠、拿莫．伊漾各1發陽春砲，林孝程還跑出場內全壘打，最終以6：1拿下勝利，鋼龍7局無失分拿下本季第12勝，續居勝投王。

吉力吉撈．鞏冠9月歸隊後全壘打數字向上直衝，今天在1局上就炸出陽春砲，最近8場比賽敲出6轟，以21轟續居聯盟全壘打王，今晚更是5打數3安打、3分打點，包含2局上打回2分的適時安打。

4局上龍隊得分有運氣成分，林孝程敲出中外野高飛球，岳政華撲下去沒接到，球慢慢滾到後方，林孝程馬不停蹄直衝回本壘，形成生涯第一支場內全壘打。

6局上龍隊靠著李凱威安打再添1分，8局上則是拿莫．伊漾從江忠城手中敲出陽春砲，個人本季第5轟，也是相隔2個月再次開砲。

鋼龍今晚壓制兄弟打線，以92球投完7局，雖被敲出5支安打，但沒有掉分，防禦率下降到2.94，另有3次三振、1次四壞保送；兄弟直到8局下才從中繼的王維中手中攻下1分，也讓他留下2出局、滿壘退場，結果接手的林凱威在噓聲中抓下局數。

兄弟先發投手艾士特前一場面對龍隊7局僅被敲1安，就是吉力吉撈的一轟而掉1分，另有10次三振，今天再相逢卻是4局被敲6支安打包含2轟，丟掉4分吞敗的結局。

味全龍隊吉力吉撈．鞏冠連續兩次面對中信兄弟投手艾士特都開轟。圖／味全龍隊提供
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠連續兩次面對中信兄弟投手艾士特都開轟。圖／味全龍隊提供

吉力吉撈

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