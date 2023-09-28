中職／威能帝來台初完投勝屠獅 廖健富第20轟生日快樂

樂天桃猿隊今天在桃園主場痛擊胡智爲，前5局從他的手中攻下5分，洋投威能帝首次獨撐9局演出完投勝，獲選單場MVP，終場以6：1擊敗統一獅隊。

威能帝投出加盟猿隊代表作，本季第5場先發用117球投滿全場，被揮出5支安打、未有保送，飆出7次三振，失1分奪勝，用球數、局數都創個人本季最多，戰績升至3勝1敗、防禦率2.34。

猿隊首局就展開攻勢，梁家榮二壘打、廖健富獲保送，接著朱育賢安打攻下全場第1分，林承飛揮出內野滾地球再下一城。

3局下，梁家榮再揮出安打，生涯第500安出爐，成為中職史上第99人，廖健富轟出右外野兩分砲，本季第20轟出爐，再創個人單季新高，猿隊拉大到4：0領先。

廖健富今天滿25歲，生涯首次在生日當天轟出全壘打。

5局下，廖健富、朱育賢揮出內野安打，加上獅隊內野失誤攻占一、三壘，林承飛擊出雙殺打，但猿隊攻下第5分。

獅隊打線被威能帝封鎖，打完前6局只有兩支零星安打，7局上靠陳傑憲、蘇智傑、林益全安打攻占滿壘，接著陳重廷擊出內野滾地球，攻下全隊第1分、也是唯一分數。

猿隊8局下面對鄭鈞仁又有攻勢，成晉獲保送， 再靠嚴宏鈞內野滾地球推進二壘，陳晨威適時安打攻下1分，終場5分之差獲勝，獅隊吞下4連敗，下半季繼續墊底。

胡智爲先發5局，被揮出9支安打、保送兩次，失5分有4分自責，戰績掉到4勝7敗、防禦率4.38。

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